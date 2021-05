Coronavirus : Les vaccins Pfizer et Moderna restent efficaces face au variant indien

Les vaccins contre les coronavirus développés par les géants de la biotechnologie, Pfizer et Moderna, semblent protéger contre les variants de coronavirus triple mutant de l’Inde, B.1.617 et B.1.618, ont révélé des chercheurs.

L’étude récente a été menée par la Grossman School of Medicine de l’Université de New York et le NYU Langone Center et est considérée comme préliminaire car elle n’a pas encore été publiée dans une revue à comité de lecture.

Selon les expériences de laboratoire impliquant des cultures cellulaires, les variants B.1.617 et B.1.618 semblent partiellement résistants aux anticorps développés par la vaccination.

Les chercheurs ont déclaré qu’il y avait une bonne raison de croire que les individus vaccinés resteraient protégés contre les variantes B.1.617 et B.1.618.

Ils ont ajouté que les anticorps du vaccin sont un peu plus faibles contre les variantes, mais pas dans une mesure où cela aurait beaucoup d’effet sur la capacité protectrice des vaccins.

Auparavant, l’Organisation mondiale de la santé avait reclassé la variante très contagieuse de Covid à triple mutant qui se répandait en Inde comme une «variante préoccupante», indiquant qu’elle était devenue une menace pour la santé mondiale.

Maria Van Kerkhove, responsable technique de l’OMS pour le COVID-19, a déclaré que le variant indien, avait été trouvée dans des études préliminaires pour se propager plus facilement que le virus d’origine et il existe des preuves qu’elle pourrait échapper à certaines des protections fournies. par les vaccins.

«Et en tant que tel, nous classons cela comme une variante de préoccupation au niveau mondial», a-t-elle déclaré.