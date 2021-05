Chafik El Kettani élu trésorier général de la fédération africaine du judo

Apres une absence de plus de 30 ans des instances dirigeantes du judo africain, le Royaume du Maroc en la personne du président de la Fédération Royale Marocaine de Judo (FRMJ), Chafik El Kettani, accède à un des quartes postes électifs de l’exécutif de l’union africaine de Judo.

Les élections de l’union africaine de judo ont eu lieu mardi 18 mai à Dakar en marge des championnats d’Afrique de judo, avec une présence record de 51 nations africaines.

Les enjeux de ces élections étaient d’une grande importance avec une concurrence acharnée de nouveaux leadeurs du judo africain, dont beaucoup sont issues du monde politique ou des affaires ou bien occupent des postes clefs dans leurs comités olympiques nationaux avec des enjeux de positionnement des nations dans les grandes instances dirigeantes sportives et olympiques africaines comme l’Union des Confédérations Africaines des Sports (UCSA) et l’Association des comités nationaux olympiques d’Afrique (ACNOA).

Les statuts de l’union africaine de judo en concordance avec les statuts de la fédération internationale de judo consacrent quatre postes au comité exécutif et qui sont occupés par les candidats élus pour une période de quatre ans.

Les quartes postes du comité exécutifs sont le président, le Chairman, le trésorier général et le secrétaire général, alors que les autres postes du comité directeur (les vices présidents et les directeurs techniques), sont occupés par les membres figurant dans la liste du candidat à la présidence qui a été élu à la majorité absolue.

Selon les statuts de l’union africaine de judo, les candidats aux quatre postes du comité exécutif doivent avoir la qualité de président de leur fédération nationale et doivent être en poste de présidence de leur fédération pour une période minimale de quatre années.

Après un long périple africain durant les trois derniers mois qui l’avait mené au Sénégal, au Kenya et au Mali, Chafik El Kettani était confiant de son élection au comité exécutif de l’Union Africaine de Judo. En effet, durant les dernières semaines, les déclarations de soutien se suivaient et se ressemblaient que ce soit au niveau des présidents de fédérations francophones, anglophone, arabophone ou lusophone qui reconnaissent tous son travail pour le développement et la rayonnement de la FRMJ ainsi que son engagement dans la coopération sud sud avec beaucoup de fédérations africaines.

Etaient en concurrence pour la présidence de l’instance africaine , le Tchadien Djerma Abakar (président de la Fédération Tchadienne de judo, président du Comité olympique et sportif tchadien, et Vice-président de la Commission finances de l’ACNOA) et le Malgache, Randrianasoloniaiko Siteny Thierry (président de la Fédération malgache de judo, également président du Comité olympique malgache).

Chafik El Kettani était en concurrence pour le poste de Trésorier générale de l’union Africaine de judo avec le candidat du Burundi, Valérie Manirakiza, président de la Fédération burundaise de judo et membre du comité exécutif du comité olympique burundais.

Les résultats des élections aux quartes postes du comité exécutif de l’union Africaine de judo pour la période 2021 -2025 se présentent comme suit:

Président : Randrianasoloniaiko Siteny Thierry (Madagascar)

Chairman : Maluki Shadrack (Kenya)

Trésorier General : Chafik El Kettani El Hamidi (Royaume du Maroc)

Secrétaire Général : Pridgeo Estony (Botswana)