Fondation Hiba : Le Street Art mis à l'honneur au Hiba Lab

Le Street Art s’invite à la Fondation Hiba à travers l’évènement « Street Art Inside» les 21 et 22 Mai 2021 au Hiba_Lab.

Cette exposition aura lieu dans une cage d’escaliers, une conférence et des ateliers de graffiti. Né dans la rue, le street art, ou art urbain, est un mouvement artistique contemporain qui regroupe toutes formes d’art réalisées dans l’espace public et englobe diverses méthodes telles que le graffiti, le pochoir, les posters et bien d’autres.

Convaincue de la valeur artistique du street art et de son apport à l’émergence de nouveaux artistes de talent au Maroc, la Fondation Hiba apporte son soutien et assure la promotion de cet art en lui ouvrant ses espaces à travers une exposition éphémère intitulée « XPO FMR – Street Art Inside ».

Au Maroc, l’émergence de festivals dédiés au Street Art a permis le développement de cette forme d’expression artistique, appuyée par un intérêt grandissant du public et de la communauté artistique.

Une initiative originale soutenue par le Bureau du Québec à Rabat (BQR). Cet événement a pour objectif de capter cette mouvance visuelle du moment en organisation une exposition artistique qui rend hommage à cette discipline jeune, fraîche et actuelle, véritable véhicule d’expression de l’artiste qui n’est plus limité par la taille de sa planche et qui explore textures, couleurs, techniques et dimensions.

La participation d’artistes locaux à ces différents événements dédiés à la discipline ont permis l’éclosion d’une nouvelle génération d’artistes.

Le street art reste néanmoins un art discret sur la scène artistique nationale, avec des opportunités moindres, et victime de polémiques de vandalisme.