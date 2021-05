Bourse de Casablanca: Clôture en léger retrait

La Bourse de Casablanca a terminé ses échanges en légère baisse mardi, plombée notamment par le repli des secteurs « Pétrole et Gaz », « Services de Transport » et « Agroalimentaires/production ».

Après avoir clôturé la veille en forte hausse, l’indice principal de la place casablancaise, le Masi, a accusé, au terme de cette journée, une petite baisse de 0,08% à 12.167,15 points. Le MSI20 a abandonné, quant à lui, 0,2% à 993,3 points et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, a reculé de 0,07% à 9.900,79 points.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 a baissé de 0,31% à 11.269,28 points et le FTSE Morocco All-Liquid a perdu 0,04% à 10.405,43 points.

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » a, pour sa part, lâché 0,15% à 926,87 points.

Au niveau sectoriel, neuf indices ont clôturé dans le rouge, contre 9 en hausse, tandis que les cinq restants n’ont affiché aucune variation.

Ainsi, le secteur « Sylviculture et papier » a accusé le plus fort repli de la séance (-1,07%), suivi par celui du « Pétole et Gaz » (-0,86%) et « Services de Transport » (-0,82%).

L’indice « Agroalimentaire/Production » a reculé de 0,71%, plombé par Cosumar (-1,09%). De même, le secteur « Electricité, représenté par Taqa Morocco, a lâché 0,69%.

En ce qui concerne le secteur des « Banques » (-0,35%), la hausse de CDM (+0,9%), BMCI (+0,69%) et Attijariwafa Bank (+0,42%), n’a pas pu compenser la baisse de la BCP (-1,46%), Bank Of Africa (-1,23%) et CIH (-1,08%).

Du côté des gagnants, le secteur des « Loisirs et Hôtels » poursuit son redressement, affichant la meilleure performance de la journée (+1,89%). De même, l’indice des « Mines » a avancé de 1,49%, celui des « Assurances » de 1,07% et des « Services aux collectivités » de 1,06%.

Le volume global des échanges de titres s’est chiffré à plus de 138,62 millions de dirhams (MDH), réalisé entièrement sur le marché central et dominé par les transactions portant sur Cosumar (70,16 MDH), Attijariwafa Bank (8,9 MDH), Sodep-Marsa Maroc (8,2 MDH) et Wafa Assurance (7,9 MDH).

La capitalisation boursière s’est établie, quant à elle, à près de 629,36 milliards de dirhams (MMDH).

Les plus fortes hausses ont été réalisées par S.M monétique (+3,99%), Cartier Saada (+3,98%), Stroc Industrie (+3,57%), SMI (+3,16%) et Wafa Assurance (+2,31%).

Les plus fortes baisses ont été accusées par Total Maroc (-2,03%), Saham Assurance (-1,88%), Eqdom (-1,6%), BCP (-1,46%) et Delattre Levivier Maroc (-1,34%).