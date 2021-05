Six mèches de cheveux du chanteur Kurt Cobain vendues aux enchères pour 14 000 dollars

Six mèches de cheveux de Kurt Cobain ont été vendues pour 14 000 dollars dans le cadre de « The Amazing Music Auction », qui comprenait également des souvenirs musicaux personnels, mis en scène ou signés de Cobain et Nirvana, ainsi que The Beatles, Bob Dylan, Eric Clapton, ou encore Led Zepplin.

La coupe de cheveux désormais célèbre a été donnée à Cobain par son amie et première confidente, Tessa Osbourne, lors de la tournée Bleach de Nirvana en 1989.

“Elle (Tessa Osbourne, ndlr) a dû avoir le sentiment que Kurt deviendrait une force musicale (…) Elle avait même une série de photos pour le prouver: un cliché d’elle et de Kurt avec de longs cheveux ébouriffés alors qu’elle tenait une paire de ciseaux”, décrit l’annonce avec la photo en question en bas de page.

Les cheveux n’étaient pas les seuls souvenirs de Cobain mis en vente lors des enchères. Une enceinte Marshall 1960B 4×12 appartenant à la star du grunge et utilisée sur scène, a été vendue 93 200 dollars.

Plus encore, une photo et une guitare électrique bleue de style Stratocaster dédicacée par les trois membres du groupe se sont vendues respectivement 13 186 et 62 183 dollars.

En juin de l’année dernière, la guitare utilisée par Cobain, lors de l’enregistrement du célèbre concert « MTV Unplugged », en 1993, a été vendue , pour la bagatelle de 6 millions de dollars, un record pour une guitare, lors d’enchères organisées par la maison Julien’s.

Cinq mois plus tard, le cardigan porté par l’interprète de « About A Girl » porté lors du même événement a été vendu pour 334 000 dollars, marquant tournant dans la vie et l’héritage de l’icône du rock alternatif grunge alors qu’il est décédé quatre mois seulement avant la sortie du concert, considéré par les critiques musicaux comme l’un des plus grands albums live de tous les temps.