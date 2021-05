Pedro Sanchez accueilli sous les huées et insultes à Sebta occupée

Le président du gouvernement espagnol se souviendra longtemps de son premier voyage officiel dans le préside occupé à Sebta. En effet pour cette première arrivée, c’est un accueil pour le moins mouvementé qui a été réservé à Pedro sanchez.

Ce dernier et le ministre de l’intérieur, Fernando Grande-Marlaska, sont arrivés à Sebta occupée en début d’après-midi ce mardi en pleine crise migratoire. Tous deux ont rallié le préside occupé à partir de la péninsule par hélicoptère et tous deux ont reçu un accueil musclé de la part des habitants de l’enclave occupée qui se sont pressés aux portes de l’héliport pour leur arrivée. Le premier à avoir fait les frais de la colère des habitants de Sebta est le ministre de l’intérieur, qui a été reçu par le délégué du gouvernement du gouvernemlent Salvador Mateos.

Pedro Sánchez, est arrivé quelques minutes plus tard, pour une première visite à Sebta occupée en tant que haut dirigeant de l’exécutif de la Nation espagnole. Il a été accueilli par les nombreuses huées et insultes que lui ont réservées les personnes présentes – une cinquantaine au total – certaines ont même tenté de bondir sur la voiture tandis que d’autres ont réussi à percuter la voiture officielle dans laquelle voyageait le président.

La police nationale a tenté timidement on va dire de mettre de l’ordre dans cet environnement très tendu, la population de Sebta étant particulièrement en colère face à la gestion de l’Exécutif quant à ce dossier.

La presse de l’enclave occupée n’y est pas allée par quatre chemins et s’est également prise au petit jeu des «insultes ». Pedro Sánchez s’est rendu au Palais de l’Assemblée, où il devait rencontrer Juan Vivas, président de la Ville, en plus d’avoir déjà rencontré le délégué du gouvernement et le ministre Marlaska à Sebta. Ni le président ni le ministre ne feront de déclaration dans le préside occupé.