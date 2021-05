Coronavirus/Maroc: Après l'accalmie de l'Aid, les infections repartent à la hausse

Le Maroc a enregistré 397 nouveaux cas porteurs du coronavirus ces dernières 24 heures, portant le total des cas recensés au niveau national depuis le début de l’épidémie à 515 420.

Actuellement, le total des cas actifs passe à 2 454, parmi eux, 199 cas sont dans un état grave. En termes d’incidence nationale, le taux passe à 1417 cas par 100.000 habitants.

Sur les dernières 24h, l’incidence atteint les 1,8 cas par 100 000 habitants et le nombre de personnes totalement vaccinées (ayant reçu la première et seconde dose) a atteint les 4 581 385 tandis que les personnes ayant reçu la première dose du vaccin est estimé à 6 768 161 selon le ministère de la Santé.

Quant à la répartition géographique des nouveaux cas recensés au Maroc ces dernières 24 heures, c’est la région de Casablanca-Settat qui arrive en tête avec 256 nouvelles infections dont 191 sont localisées dans la ville de Casablanca, 22 à Nouaceur, 15 à Settat, 9 à Berrechid, 6 à Mohammedia, 5 à El Jadida, 4 à Médiouna, 3 à Benslimane et 1 à Sidi Bennour.

Bilan similaire pour les régions suivantes: Rabat – Salé-Kenitra avec 34 cas et Marrakech- Safi avec 33 cas. La première dénombre 11 infections à Skhirate- Témara, 9 à Rabat, 8 à Kénitra, 6 à Salé, tandis que la seconde compte 33 cas à Marakech, 2 à Safi et 1 à Essaouira.

La région de Tanger -Tétouan- Al Hoceima affiche 26 nouvelles infections dont 18 à Ouezzane, 5 à

Tanger-Assilah, 1 cas à Tétouan, Al Hoceima et Chefchaouen. La région de Souss – Massa pour sa part enregistre 17 infectoins dont 13 à Agadir-Ida -Ou-Tanane, 3 à Tiznit et 1 cas à Inezgane- Ait Melloul;

De son côté, la région de Darâa-Tafilalet a recensé 10 nouvelles infections au coronavirus à Errachidia, et 2 à Ouarzazate. Les 5 régions restantes dénombrent moins 10 cas positifs au coronavirus.

Ainsi, la région de Beni Mellal- Khénifra enregistre 8 cas dont 6 à Khouribga, et 2 à Béni Mellal. Un total de 4 cas fait le bilan de la région de Laâyoune – Sakia El Hamra (tous à Laâyoune) et 3 pour la région de Guelmim -Oued Noun (1 cas à Sidi Ifni, Guelmim et Tan Tan).

Enfin, la régions de Dakhla-Oued Eddahab enregistre 2 cas, tous à Oued Eddahab, tandis que la région de l’Oriental recense 2 cas également à Oujda-Angad.