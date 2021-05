Euro 2020 : Karim Benzema officiellement de retour en équipe de France

C’est désormais officiel, Karim Benzema marque son grand retour en équipe de France après avoir été convoqué dans la liste des 26 joueurs sélectionnés par Didier Deschamps pour l’Euro 2020.

Certains en ont rêvé depuis des années, et Didier Deschamps l’a enfin fait.

Absent avec les Bleus depuis 2015, après le scandale de la sextape de Mathieu Valbuena, Karim Benzema n’a plus porté le maillot de l’équipe de France malgré ses performances XXL avec le Real Madrid mais s’apprête à retrouver la sélection, pour le plus grand bonheur des supporters.

Deschamps a toujours déclaré que sa position sur Benzema restait inchangée malgré sa forme exceptionnelle de buts dans la capitale espagnole, mais il semblerait que la situation ait évolué depuis comme il l’a expliqué.

“Je n’ai pas la capacité, personne ne l’a, de revenir en arrière et changer. Le plus important, c’est aujourd’hui et demain pour arriver à cette décision, étape importante. Une surtout. On s’est vus, on a discuté longuement”, a déclaré le technicien français après avoir dévoilé sa liste.

“Je pense que je ne vais pas vous dévoiler notre discussion, ça nous regarde tous les deux, on en avait besoin. Climat apaisé ? On aspire à avoir le climat le plus apaisé mais dans le football, la moindre petite étincelle… Je ne veux pas faire un cas particulier. J’ai déjà été confronté à certaines situations compliquées, difficiles avec certains joueurs. Je suis toujours passé outre mon cas et ma personne. L’équipe de France passe au-dessus, elle ne m’appartient pas”, a-t-il ajouté.

Karim Benzema, 33 ans, qui évolue depuis 2009 à la Casa Blanca est considéré aujourd’hui comme l’un des meilleurs attaquants d’Europe, sacré meilleur joueur du Championnat d’Espagne en 2020 et récemment le meilleur joueur français évoluant à l’étranger.

Avant d’avoir été banni, Benzema comptait déjà 87 sélections et 27 buts pour l’équipe de France.

La France a été placée dans le «Groupe de la mort» du groupe F pour la compétition aux côtés de la Hongrie, tenant le titre des champions d’Europe, le Portugal et l’Allemagne, qui tentent de remporter un doublé mondial et européen en 2020.

Voici la liste complète communiquée par Deschamps :

Gardiens : Hugo Lloris, Mike Maignan, Steve Mandanda

Défenseurs : Lucas Digne, Léo Dubois, Lucas Hernandez, Presnel Kimpembe, Jules Koundé, Clément Lenglet, Benjamin Pavard, Raphaël Varane, Kurt Zouma

Milieux : N’Golo Kanté, Thomas Lemar, Paul Pogba, Adrien Rabiot, Moussa Sissoko, Corentin Tolisso

Attaquants : Wissam Ben Yedder, Karim Benzema, Kingsley Coman, Ousmane Dembélé, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Marcus Thuram.