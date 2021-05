UM5/Rabat : 1ère édition virtuelle de la saison de l'Orientation

Il est indéniable que l’orientation constitue une étape cruciale dans le parcours de l’étudiant. Elle est également un levier d’action primordial, dans le paysage éducatif actuel, afin de mieux préparer les futurs lauréats aux évolutions de leur environnement.

En effet, les exigences professionnelles dictées par le marché de l’emploi représentent un grand défi pour les Universités nationales qui doivent se mobiliser au quotidien et avec dévouement pour outiller au mieux leurs futurs lauréats.

Consciente de ce grand challenge, l’Université Mohammed V de Rabat (UM5), à travers son Centre d’Accueil, d’Information, d’Orientation et de Suivi (CAIOS), organise la 1ère édition virtuelle de la Saison de l’Orientation, du 18 Mai au 03 Juin 2021.

Intitulée : « Pour une orientation innovante », cette saison de l’Orientation virtuelle a été inaugurée par le mot du Président de l’UM5, Mohammed Rhachi, indique l’UM5, notant que cet évènement s’étalera sur trois semaines, à raison de 2 jours par semaine ( mardi et jeudi) à travers des séances d’information, sur les différentes offres de formation à l’UM5 et sur le Bachelor.

L’évènement sera déployé comme suite : La première semaine, mardi 18 et Jeudi 20 mai (10 h à 13h) pour le Pôle Sciences Juridiques Économiques et de Gestion, la deuxième semaine, mardi 25 et jeudi 27 mai (10 h à 13h) pour le Pôle Sciences Humaines et Sociales & Sciences de l’Education tandis que la troisième semaine, mardi 1er et jeudi 03 juin (10 h à 13h) sera consacrée au Pôle Sciences et Techniques & Sciences de la Santé.

Selon l’UM5, cette saison se caractérise par son programme ambitieux à travers une série de stratégies innovantes couvrant diverses opérations telles que l’accueil, l’information, l’orientation et le suivi. Elle se caractérise aussi par une proposition d’actions concrètes visant un accompagnement pertinent et portant sur l’employabilité des futurs lauréats. En outre, des problématiques primordiales comme la lutte contre le décrochage seront en ligne de mire lors de cette saison d’orientation, souligne la même source.

D’autres événements seront organisés dans le cadre de la Saison de l’Orientation virtuelle, conclut l’UM5, à savoir, le Salon virtuel d’information et d’orientation qui est programmé pour le mois de Juin 2021 (entre les deux sessions du Baccalauréat) et le Forum Virtuel de l’Emploi prévu le mois de novembre 2021.