Ministère de la santé : Renouvellement de la politique pharmaceutique nationale

Il est devenu impératif pour notre système national de santé de développer ses futures stratégies dans plusieurs domaines a déclaré ce mardi 18 mai le ministère de la Santé dans un communiqué, et ce, en application des hautes instructions royales et à l’horizon de la mise en œuvre rapide des chantiers nationaux liés à la généralisation de la couverture sociale annoncée par le Roi Mohammed VI dans son discours à l’occasion de la fête du trône.

A cet effet, il est devenu nécessaire, selon le ministère de la Santé, de renouveler la «politique pharmaceutique nationale pour la période 2021-2025» afin de répondre aux aspirations et aux défis actuels et futurs.

Compte tenu de tout cela, le ministère de la Santé annonce travailler, à partir de ce mardi 18 mai 2021, à formuler et à produire une politique pharmaceutique nationale sur la base de laquelle seront définis les piliers et les objectifs du secteur pharmaceutique et des produits de santé au Maroc au cours des cinq prochaines années, en coordination avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ainsi qu’avec toutes les parties prenantes du secteur pharmaceutique et de médicament au niveau national.

Au vu de la nature des priorités du système national de santé et des contraintes qu’il a connues pendant la période de la crise sanitaire, le ministère de la Santé souligne dans con communiqué, que le succès de la prochaine politique pharmaceutique nationale dépend de l’ampleur des investissements qui concernent des domaines vitaux et importants, en tenant compte des principes de réglementation et de bonne gouvernance.