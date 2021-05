L'Espagne désorientée multiplie les actions depuis l'afflux migratoire à Sebta

Le chef du gouvernement espagnol Pedro Sanchez est attendu mardi, dans les deux enclaves de Sebta et Melilla après l’afflux migratoire enregistré ces dernières 24 heures où, près de 6000 migrants marocains, dont une majorité de familles, ont tenté de rejoindre un bout d’Europe. Madrid a également convoqué l’ambassadrice du Maroc en Espagne pour s’expliquer sur cette situation.

Après avoir ignoré les appels du Maroc à expliquer l’entente illégale avec l’Algérie pour accueillir le leader séparatiste du polisario Brahim Ghali en Espagne, le chef du gouvernement espagnol, à l’origine de l’accord avec Alger pour protéger le sanguinaire, s’est réveillé mardi en tentant de faire fonctionner tous les moyens à sa disposition, en toquant même à la porte du roi Felipe VI et des représentants européens pour, semble-t-il défendre la sécurité des Espagnols, contre, des migrants civils.

« Les Espagnols et les résidents espagnols doivent savoir que l’intégrité de l’Espagne, de ses frontières qui sont aussi des frontières extérieures de l’Union européenne, et, surtout, sa sécurité et sa tranquillité, sera défendue par le gouvernement. A tout moment et face à tout défi « , a-t-il déclaré mardi en conférence de presse, après avoir annulé un déplacement en France.

« Le Maroc est un pays ami et nous voulons préserver ces liens et nous devons travailler et coopérer pour évoluer ensemble mais dans le respect des frontières respectives », a encore déclaré le chef du gouvernement, en tenant de désamorcer l’ambiance côté marocain.

Affirmant que ce flux de migrants est illégal et contraire aux accords signés entre Madrid et Rabat, Pedro Sanchez a oublié que le fait d’accueillir un criminel notoire menaçant l’intégrité territoriale du Maroc, visé par de lourdes accusations d’atteintes aux droits de l’Homme, et lui faire éviter la justice et, cela dans le dos du Maroc, un pays supposé être partenaire et ami, est un acte illégal à tous points de vue.

Selon le ministre de l’Intérieur espagnol qui s’exprimait à l’issue d’un conseil des ministres, sur les 6000 personnes arrivées hier, 2.700 ont déjà été renvoyées vers le Maroc. Sur les images qui nous sont parvenues depuis l’enclave espagnole occupée, les forces de police espagnoles poussaient les migrants qui se trouvaient sur un rocher, vers la mer, pour les obliger à repartir vers l’autre côté de la frontière.

L’Espagne a envoyé mardi 200 soldats, 150 policiers « nationaux » et 50 gardes civils, en plus des autorités de la ville pour prêter main forte face à des migrants sans armes. Les forces de l’ordre espagnoles ont déployés des blindés et n’ont pas hésité à tabasser les migrants et lancer des bombes de gaz lacrymogènes de l’autre côté de la frontière, vers les migrants pour les empêcher de venir à Ceuta.

De leur côté, les forces de l’ordre marocaines ont renforcé leur présence aux frontières et ailleurs pour éviter des tentatives d’immigration.

Avertissant que son gouvernement sera « très ferme », le chef du gouvernement Pedro Sanchez, a affirmé que Sebta est un territoire espagnol qui sera défendu par l’Espagne par tous les moyens et a annoncé son départ vers Sebta et Melilla, les deux enclaves occupées par l’Espagne sur le territoire marocain.

Cherchant par tous les moyens des soutiens, le chef du gouvernement espagnol, s’est entretenu avec le roi espagnol Felipe VI avec qui il a « analysé les lignes d’action que l’Espagne suivra ». En cherchant le soutien également de l’opposition espagnole, Sanchez a contacté le chef de l’opposition Pablo Casado.

Il a par ailleurs établi une série de contacts avec les Européens en cherchant leur appui face à cette crise migratoire, notamment le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, ou le président du Conseil européen, Charles Michel.

Si le chef du gouvernement espagnol met en place toutes ces manœuvres populistes, c’est pour tenter de jouer un come-back diplomatique et surtout politique, au moment où son parti est menacé par l’opposition et par les indépendantistes en Catalogne.

Affirmant que ce flux de migrants -dont presque la moitié a déjà été renvoyée vers le Maroc- a engendré une « grave crise » pour l’Espagne, le chef du gouvernement espagnol a voulu même inclure l’Europe, pour donner plus d’ampleur à son problème.

L’Espagne a également convoqué, Karima Benyaich, l’ambassadrice du Maroc en Espagne pour protester. Cette dernière a été limpide dans ses propos en faisant porter le chapeau à l’Espagne qui réclame une relation d’amitié et de coopération de la part du Maroc et, d’un autre côté, complote avec les Algériens pour faire entrer illégalement le criminel Brahim Ghali.

Il y a des actes qui ont des conséquences, « et il faut les assumer », a-t-elle déclaré suite à son entrevue, faisant valoir qu’il y a eu des « attitudes qui ne peuvent êtres acceptées », selon Europa Press.

« Les relations entre pays voisins et amis doivent être fondées sur +la confiance mutuelle+, qui doit être travaillée et entretenue », a-t-elle rappelé.