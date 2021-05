Sebta : Bruxelles soutient l'Espagne et appelle le Maroc à faire obstacle aux migrants

Lundi 17 mai, quelque 6.000 Marocains et Subsahariens sont entrés dans l’enclave occupée de Sebta, au nord du Maroc. Une situation jamais vue ni vécue auparavant, surtout pour les autorités de Sebta qui ont été prises d’assaut par le nombre important de migrants venus par la mer, à la nage, en bouées gonflables ou encore à pied le long de la plage.

Une situation qui n’est pas passée inaperçue au Parlement européen ce mardi 18 mai. En effet, la commissaire européenne Ylva Johansson a jugé « inquiétant » l’afflux des migrants à Sebta, dont des enfants, en pleine tension entre Rabat et Madrid, appelant ainsi le Maroc à empêcher les « départs irréguliers » depuis son territoire.

De son côté, le Conseil européen a exprimé « tout son soutien et sa solidarité avec l’Espagne« , par la voix de son président Charles Michel qui a tweeté : « La coopération, la confiance et les engagements partagés devraient constituer les principes d’une relation forte entre l’Union européenne et le Maroc ».

Oui, mais quand ça marche dans les deux sens ! En tout cas, la situation demeure en effet préoccupante. Ylva Johansson a rappelé lors de sa déclaration devant le Parlement européen que cette avalanche de migrants à Sebta, dont « beaucoup ont dû être secourus« , a donné suite au décès d’une personne.

Le plus important maintenant, selon la commissaire aux Affaires intérieures Ylva Johansson, c’est que « le Maroc continue à s’engager à empêcher les départs irréguliers, et que ceux qui n’ont pas le droit de rester soient renvoyés de façon ordonnée et efficace« , précisant ainsi que « les frontières espagnoles sont les frontières de l’Europe ».

La commissaire rejoint ainsi le président du Conseil européen, Charles Michel, en révélant que l’UE souhaitait bâtir avec Rabat une relation « basée sur la confiance et des engagements partagés » mais que « la migration est un élément clé à cet égard« .

Il convient de rappeler que tôt ce mardi, les forces de l’ordre marocaines sont intervenues pour stopper le flux de migrants, qui se poursuivait toutefois dans la journée, tandis que le ministre espagnol de l’Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, a de son côté annoncé que son pays avait renvoyé au Maroc 2.700 des quelque 6.000 migrants entrés à Sebta, notant que le renvoi se poursuit ce mardi aussi.