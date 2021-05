Renault présente l’Express, son premier modèle 100% made in Morocco

Ce mardi 18 mai 2021, la marque automobile Renault a dévoilé son nouveau modèle, l’Express, dans son usine de Tanger. Ce nouveau venu, commercialiser le 15 juin prochin, vient épauler la Dacia Dokker, véritable succès commercial dans le Royaume.

En présence notamment du ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Économie Verte et Numérique, Moulay Hafid Alamy (MHE), du Directeur général de Renault Maroc, Marc Nassif, et de l’ambassadrice de France à Rabat, Hélène le Gal, le Groupe Renault a présenté le nouveau Renault Express. Cette présentation entre dans le cadre de la politique « RENAULUTION » du groupe qui consiste en un large renouvellement de l’ensemble gamme a plus forte valeur ajoutée.

Le modèle emblématique se décline en plusieurs versions dont un Express Van tôlé à usage purement utilitaire visant principalement le marché européen à l’export. Puis un Express « ludospace » particulièrement adapté au marché marocain et à sa demande en véhicule à usage multiple, un peu dans la lignée du Dacia Dokker, dont il partage d’ailleurs la ligne de production à Melloussa, l’usine la plus grande et la plus intégrée de toute les usines d’assemblage automobile d’Afrique.

D’ailleurs Marc Nassif et MHE ont tenu à remercier le Roi Mohammed Vi pour sa vision du plan de développement industriel qui a permis d’un côté la création de milliers d’emplois dans le Nord du Royaume, et à Renault de créer un nouvel écosystème « avec un objectifs de 2 milliards d’euros en sourcing », a expliqué le ministre qui s’est réjoui « de résultats à chaque fois supérieurs aux objectifs fixés » Ce fameux « taux d’intégration » de l’usine est d’actuellement de 60%.

Premier constructeur au Maroc, Renault ambitionne ainsi à conforter son leadership dans un marché où le groupe français représente plus de 40 % des ventes de véhicules neufs à travers les marques Renault et Dacia.

Le Maroc représente 10% de la production totale de Renault de par le monde, avec une compétitivité se rapprochant de ceux de pays concurrents comme la Chine ou l’Inde (dont le taux d’intégration avoisine les 93%). Le Maroc est donc en bonne voie pour devenir un des grands pays dans le domaine de l’automobile.