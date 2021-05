Quand Facebook et Instagram censurent les contenus pro-Palestine

Les réseaux sociaux Facebook et Instagram ont été accusés de censurer les contenus pro-Palestine au moment où la guerre sanglante menée par l’armée israélienne contre les Palestiniens entre dans sa deuxième semaine.

Alors que les réseaux sociaux ont été créés pour donner de la voix aux citoyens, ont permis de partager des contenus non censurés par certains médias et gouvernements, se sont imposés comme un contre-pouvoir et ont permis à des peuples de s’organiser autour d’une cause noble et pour revendiquer des droits, ces mêmes réseaux sociaux ont le flux d’informations concernant la cause palestinienne en pleine guerre menée par Israel causant tous les jours, des centaines de morts civiles, dont la plupart son des femmes et des enfants.

Au moment où des familles entières se font tuer sous les bombardements israéliens, et un peuple endémique de cette région se fait exterminer petit à petit devant le silence assourdissant des démocraties occidentales et, dans certains cas, avec leur soutien affiché, les réseaux sociaux Instagram et Facebook, ont pris parti dans le conflit censurant les contenus partagés.

Un Reach divisé par deux

Ainsi, les employés d’Instagram et de Facebook, ont œuvré à manipuler l’algorithme des réseaux sociaux pour reléguer les profils des personnes partageant des contenus pro-Palestine aux dernières places, afin que le public ne les voit pas sur son fil d’actualité, cela à moins que les utilisateurs cherchent expressément le nom des comptes qu’ils souhaitent voir.

Ce blocage systémique s’est fait ressentir dans le Reach (le nombre de personnes qui reçoivent le contenu publié, ndlr) des personnalités et bloggeurs ayant partagé des contenus appelant à la fin des tueries et des violences contres les civils palestiniens perpétrés par l’armée israélienne et dirigées par le gouvernement de Benjamin Netanyahu.

Selon plusieurs bloggeurs et influenceurs, la portée de leurs publications sur Instagram a été réduite de plus de la moitié depuis qu’ils ont commencé à partager du contenu pro-Palestine depuis lundi dernier.

Instagram et Facebook suppriment et désactivent des comptes pro-Palestine

Deuxième niveau de censure pratiquée par Instagram et Facebook, les comptes de plusieurs médias, d’associations et de collectifs de défense des droits de l’Homme, ainsi que des influenceurs et des journalistes palestiniens ont été désactivés ou supprimés.

Parmi eux, figurent les agences de presse Shebab News et Quds News. Leur comptes ont été réactivés par Facebook qui s’est excusé, évoquant une « erreur ».

Et pour contrer cette menace de suspension arbitraire et qui intervient de façon inopinée, les propriétaires des comptes ont annoncé avoir créé des profils « back ups », des profils de secours pour que leurs followers puissent retrouver leur contenus en cas de suppression des comptes.

Par ailleurs, un groupe de militants et sympathisants de la cause palestinienne, ont créé une plateforme en arabe, dédiée à la sauvegarde des contenus et surtout des médias audiovisuels, qui prouvent les agressions et les meurtres perpétrés contre les Palestiniens.

Les deux plateformes sont détenues par Mark Zuckerberg, un juif américain qui entretient des relations particulières avec Benjamin Netanyahu. Ce dernier n’hésite pas à prendre son téléphone à chaque fois qu’il le souhaite pour parler à Mark Zuckerberg et le talonner quant aux restrictions mises en place par les réseaux sociaux suite aux messages de haine publiés par lui et ses soutiens.

Stop shooting down Palestinians accounts

Shame on you

Free speech #FBCensorsPalestine — Engel Assia❤ (@AssiaEngel) May 13, 2021

Israël a menacé à plusieurs reprises de sanctionner Facebook et d’introduire des lois contre le réseaux social s’il ne coopérait pas en supprimant les contenus jugés anti-Israël ou appelant à la haine contre Israël, dans une tentative de censurer tous les contenus partagés par les Palestiniens sur leur quotidien.

Censure des Hashtags

Enfin, plusieurs personnalités et influenceurs sur Instagram ont noté que leurs publications qui contenaient certains mots et hashtags notamment « FreePalestine » (Libérez la Palestine »), #SheikhJarrah, ont été supprimées par le réseau social.

Parmi les personnalités les plus connues critiqué cette censure, la femme d’affaire d’origine palestiniennes Huda Kattan, connue pour sa marque de cosmétiques Huda Beauty. Elle a posté une vidéo sur le réseau social pour dénoncer ces pratiques contraires à l’esprit des réseaux sociaux et à la liberté d’expression.

http://www.instagram.com/p/CO-xML0HlLd/

De son côté, l’ambassadeur de Palestine au Royaume-Uni, Hussam Zomlot, a publié une photo dans laquelle il apparait avec Ebele Okobi, la directrice des politiques publiques de Facebook basée à Londres.

http://www.instagram.com/p/CO2_4cWNLPN/

Dans son message accompagnant la photo, l’ambassadeur a déclaré: « Facebook censure et fait taire la Palestine, supprimant et fermant des milliers de publications et comptes palestiniens, sans aucune mesure d’incitation israélienne systématique. Aujourd’hui, j’ai tenu une réunion d’urgence avec la directrice des politiques publiques de Facebook, Ebele Okobi, pour déposer une plainte officielle et demander l’arrêt immédiat de la censure! ».