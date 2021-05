L’association « Rawae » a battu le record pendant le mois sacré de Ramadan en construisant cinquante puits, dans les quatre coins du Maroc. Des infrastructures qui combleront ainsi le besoin de 35.000 citoyens dans les différentes régions défavorisées du Royaume.

Ainsi, plus de 800 panneaux solaires et tuyaux d’eaux ont été implantés pour compléter les projets de l’association « Rawae » et assurer, ce faisant, l’accès normal à l’eau potable dans les maisons des douars bénéficiaires, explique l’association dans un communiqué, notant que dans les jours à venir, d’autres puits vont être construits dans d’autres régions démunies.

« La pénurie d’eau potable constitue un grand risque pour la population et les bovins et peut être qu’elle constitue la cause principale derrière l’abandon scolaire des milliers d’enfants dans le milieu rurale« , avance Rawae, soulignant que ses équipes ont travaillé dur pendant Ramadan, et continueront à se battre pour mettre fin à la souffrance des familles dans les villages lointains.

Dans les régions arides et lointaines du Maroc, les femmes et aussi les enfants travaillent dur pour chercher de l’eau potable, explique « Rawae« . Une souffrance quotidienne qui cause des dégâts sanitaires et psychiques, souligne-t-elle.

L’association assure que son objectif est de mettre fin a ce cauchemar et assurer l’accès à ce droit vitale, qui est l’eau, à l’ensemble des familles défavorisées dans les différentes régions de notre pays. Mais comment opère-t-elle ?

Avant toute opération, l’équipe Rawae se déplace à la région en question pour étudier ses besoins. Elle travaille en collaboration avec les associations locales, qui définissent en amant les besoins et mettent les équipes de Rawae en contact direct avec les habitants.

« Le projet de construction du puits, est un projet complet, qui commence par le forage, pour ensuite construire le réservoir d’eau, et implanter les pompes et les panneaux solaires, afin d’assurer l’accès direct à l’eau depuis les robinets installés dans les maisons des bénéficiaires« , fait observer l’association, notant que les frais de construction d’un puits varient entre 6 millions et 24 millions de centimes, selon les reliefs de la région et la disponibilité des eaux souterraines. Les frais des projets Rawae sont assurés au complet par les dons des bienfaiteurs, précise-t-elle.

L’idée de Rawae a vu le jour après plusieurs expériences du bénévolat et surtout après la visite d’un douar dans le cadre d’une campagne sociale et sanitaire, où l’équipe des jeunes volontaires a constaté des problèmes de santé chez la plupart des habitants du douars, nousdétaille l’association. Ces problèmes, selon les médecins, sont causés par la consommation d’eau polluée, qui a eu un impact terrible sur la santé des habitants, notamment sur la fertilité des femmes du douar.