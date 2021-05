INDH: Un 16è anniversaire sous le signe du Covid-19

C’est dans un contexte marqué par la pandémie du Covid-19 que l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) célèbre son 16ème anniversaire, pour lequel a été choisie la thématique « COVID-19 et Éducation: Bilan et perspectives pour préserver les acquis ».

Un communiqué de la coordination nationale de l’Initiative rappelle que le choix de cette thématique pour l’initiative lancée en 2005 par le Roi Mohammed VI, se trouve justifié par de nombreuses études qui ont démontré l’impact négatif généré par la pandémie particulièrement sur le secteur de l’éducation, malgré les efforts importants déployés par le Département de l’Éducation nationale.

De fait, note la coordination nationale, une éducation de qualité, inclusive et équitable se place au cœur des objectifs et prérogatives de la phase III de l’INDH, comme l’a rappelé le message Royal adressé par le Souverain aux participants aux premières Assises nationales du développement humain, tenues en septembre 2019 à Skhirate.

Ainsi, dans le cadre des actions visant à résorber les inégalités en matière d’éducation et à contribuer à la promotion du capital humain, l’INDH a mis en place de nombreuses interventions liées au domaine de l’éducation, notamment à travers son programme 4: « Impulsion du capital humain des générations montantes ».

Le soutien à l’enseignement préscolaire représente un axe majeur de ce programme, compte tenu de l’impact important de la préscolarisation, notamment sur la lutte contre la déperdition scolaire, l’accès à l’école primaire et l’amélioration globale de la trajectoire scolaire, qui contribue in fine à l’amélioration de l’indice national du capital humain, en accroissant la durée moyenne de scolarisation, est-il encore souligné.

La coordination indique en outre que l’ambition de l’INDH est de soutenir la généralisation de l’enseignement préscolaire notamment en milieu rural défavorisé. Depuis le lancement de la 3ème phase de l’INDH à ce jour, environ 6.200 unités préscolaires ont été programmées en milieu rural et plus de 2.600 ont été ouvertes, mobilisant plus de 3.300 éducateurs et éducatrices, et permettant la préscolarisation de 75.000 enfants, dont 18.000 enfants ont déjà intégré le cycle primaire à la rentrée scolaire 2020/2021.

Toujours dans le cadre de l’impulsion du capital humain des générations montantes, l’INDH accorde une importance majeure à l’épanouissement et à la réussite scolaire à travers des actions de promotion des activités parascolaires, d’orientation scolaire et d’appui au soutien scolaire.

Dans ce cadre, et pour contribuer à la lutte contre la déperdition scolaire, l’année 2020 a été marquée par l’acquisition de 110 bus de transport scolaire au profit de plus de 10.000 élèves, ainsi que par la construction, l’aménagement, l’équipement et le fonctionnement des Dar Talib/Taliba offrant le service d’hébergement pour plus de 11.400 élèves issus du milieu rural défavorisé.

Le texte relève de même que l’INDH a également contribué, à hauteur de 110 millions de dirhams (MDH), au financement de l’Initiative Royale « Un Million de cartables » qui a touché, au titre de la rentrée scolaire 2020/2021, plus de 4,5 millions d’élèves des niveaux primaire et collégial, d’un coût global d’environ 500 MDH, alors que dans le cadre de la participation aux mesures de remédiation de l’impact de la pandémie de COVID-19 sur les apprentissages, l’Initiative a mis en place en 2020 un projet audiovisuel visant à développer un contenu télévisé présentant aux enfants des activités éducatives et ludiques.

L’émission ATFALOUNA, diffusée sur Al Aoula et YouTube, a été lancée pour assurer la continuité de service préscolaire, durant le contexte spécifique de confinement sanitaire imposé par la pandémie Covid-19. Le projet ATFALOUNA a également permis la diffusion de programmes ludiques durant la période estivale, sous forme d’une caravane qui a sillonné le Royaume, afin de permettre aux jeunes téléspectateurs de mieux connaître leurs pays à travers des thèmes liés au patrimoine, à la géographie, à la culture, à l’histoire, etc.

Dans le cadre de la commémoration de ce 16è anniversaire, chaque préfecture, province et préfecture d’arrondissement organise ce 18 mai 2021 une journée de célébration autour de la thématique choisie par la coordination nationale et les Comités provinciaux/préfectoraux de Développement Humain (CPDH) tiendront une rencontre autour de la thématique de l’impact de la crise du coronavirus sur l’éducation, et des mesures possibles à apporter dans le cadre des programmes de l’INDH.