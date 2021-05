Dans le cadre de la convention du partenariat entre l’Ecole Nationale de Commerce et de Gestion- Casablanca (ENCG-C) relevant de l’Université HASSAN II de Casablanca et Springfield University aux USA, ENCG-C a annoncé « avec grande fierté » la brillante réussite de cinq de ses étudiants, déclarés majorants de la Springfield University.

Il s’agit, précise ENCG-C, de Benjouida Hasnae, Laayali Lamiaa, Hassouni Badr, Sabti Maria et Saad Magani.

A cette occasion, le Directeur de l’ENCGC- Université Hassan II de Casablanca et au nom du corps professoral, administratif et des étudiants a tenu à féliciter chaleureusement, via un communiqué, ces meilleurs représentants et ambassadeurs de l’école à l’étranger, qui ont obtenu leurs diplômes –MBA- avec un succès remarquable et qui ont hissé haut le drapeau marocain dans l’une des universités les plus prestigieuses aux USA et dans le monde.