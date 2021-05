TFI fusionne avec M6

C’est un cocorico des plus stridents que s’apprête à pousser le premier groupe télévisuel français TF1 qui devrait mettre la main sur son concurrent direct M6. Un rapprochement qui bouscule le paysage audiovisuel hexagonal.

Un dossier brûlant trouve son épilogue. Le groupe Bouygues va débourser 641 millions d’euros pour sceller une «fusion» de sa filiale TF1 et de M6 qui formeraient ainsi un géant français des médias, ont annoncé lundi soir les groupes impliqués dans l’opération dans un communiqué, confirmant une information du Figaro. Bouygues détiendra 30% de la nouvelle entité, et RTL Group 16%. «TF1, M6, Bouygues et RTL Group annoncent aujourd’hui [lundi] qu’elles ont conclu des protocoles d’accord d’entrée en négociations exclusives pour fusionner les activités de TF1 et M6 et créer un groupe de médias français d’envergure» qui représentera un chiffre d’affaires annuel de 3,4 milliards d’euros.

L’annonce bouscule le paysage audiovisuel français. «Le rapprochement entre le leader de la télévision gratuite privée TF1 avec le numéro 2, M6, devrait soulever de nombreuses interrogations. Notamment au sein de l’écosystème publicitaire», soulignait le quotidien français. Ce mariage ferait émerger un acteur de la télévision dépassant France TV avec plus de 30% de part d’audience, et représentant les trois quarts du marché publicitaire sur le média