Sanofi lance bientôt la phase III des essais de son vaccin contre le coronavirus

Sanofi et GSK ont annoncé lundi les résultats positifs d’un essai clinique de phase 2 de leur vaccin conjoint Covid-19, affirmant qu’il avait généré de forts niveaux d’anticorps neutralisants chez les receveurs de tous âges étudiés. Les partenaires ont déclaré qu’un grand essai international de phase 3 débutera dans les semaines à venir.

«Nos données de phase 2 confirment le potentiel de ce vaccin à jouer un rôle dans la résolution de cette crise de santé publique mondiale en cours, car nous savons que plusieurs vaccins seront nécessaires, d’autant plus que des variantes continuent d’apparaître et que des vaccins de rappel efficaces peuvent être stocké à des températures normales augmente », a déclaré Thomas Triomphe, vice-président exécutif et chef de la division vaccins chez Sanofi Pasteur, dans un communiqué.

Les entreprises ont déclaré qu’elles commenceraient à produire le vaccin dans les prochaines semaines. Bien qu’il y ait une incertitude financière dans cette approche, si le vaccin s’avère efficace, ils auront le produit prêt à être distribué dès que le vaccin sera autorisé à être utilisé. Les entreprises prévoient une éventuelle approbation réglementaire au quatrième trimestre 2021.

Les entreprises ont publié des informations limitées sur les résultats de l’essai, affirmant qu’elles publieraient les données sous peu dans une revue à comité de lecture.

La réponse favorable a été observée dans tous les groupes d’âge adultes, bien que des niveaux plus élevés aient été observés chez les personnes âgées de 18 à 59 ans. Il n’y avait aucun problème de sécurité ou de tolérabilité découlant de l’essai.

Des niveaux élevés d’anticorps neutralisants ont été générés après une dose unique chez des participants présentant des preuves d’une infection antérieure par le SRAS-CoV-2, ce qui, selon les sociétés, suggère que le vaccin pourrait être administré sous forme de rappel utilisé après une série de vaccination initiale.

«Nous pensons que ce candidat vaccin peut apporter une contribution significative à la lutte en cours contre Covid-19 et passera à la phase 3 dès que possible pour atteindre notre objectif de le rendre disponible avant la fin de l’année», a déclaré Roger Connor, président de GSK Vaccines, a déclaré dans un communiqué.