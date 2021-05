Les FAR détruisent un véhicule 4x4 du polisario à Mhabès

Les Forces armées royales (FAR) ont détruit un véhicule du polisario, un 4×4 dans la zone tampon au niveau de Mhabès qui tentait de se rapprocher des positions des FAR en entrant dans la visée du champs de tir de la ligne de défense marocaine.

Repéré, il a aussitôt essuyé des tirs des FAR qui l’ont entièrement détruit et forcé les séparatistes à s’enfuir vers le territoire algérien d’où vraisemblablement ils avaient pénétré la zone tampon. C’est encore là, une fois de plus et en désespoir de cause, un geste sporadique d’harcèlement à l’encontre de nos vaillantes Forces Armées Royales qui se termine mal pour les séparatistes, qui tentent tant bien que mal de se donner un crédit pour une cause perdue. En vain puisqu’ils sont dans une situation bien embarrassante, avec un chef hospitalisé et en prise avec la justice du pays qui l’accueille et qui n’est pas prêt de revoir de sitôt les camps d’où il a échappé quoique blessé à un attentat à la bombe.

Des camps qui, du reste, ne croient plus au cirque séparatiste qui n’a de cesse pleurnicher une guerre qui n’a de réalité que la seule imagination du polisario à travers des communiqués auxquels, au demeurant, plus personne n’attache la moindre attention. Dans les camps le ton est plutôt à la révolte. Le polisario veut la faire taire en faisant croire aux réfugiés sahraouis à une guerre alors qu’en réalité les deux ou trois escarmouches que les séparatistes ont tentées se sont soldées par des fiascos dont la mort du chef de la gendarmerie.

Des tentatives désespérées et non calculées, le polisario n’ayant pas estimé à sa juste valeur le changement de situation et de stratégie au Sahara marocain avec l’imposition de la zone d’exclusion à l’est du mur par nos FAR. Elles ont considérablement réduit les mouvements de mercenaires. A l’heure où le monde se mobilise pour réduire les tensions et stopper l’escalade au Moyen-Orient, l‘Algérie, elle pousse les milices de Tindouf à des provocations près des lignes de défense au Sahara marocain. Cependant, la lecture des données démontre que les opérations spécifiques menées par nos FAR contre les mouvements de mercenaires à l’est du mur de sécurité, les ont obligés à réduire leurs mouvements dans ces zones afin qu’ils n’y pénètrent plus.

Quand c’est le cas c’est une mission suicide qui finit en vrille comme en ce lundi. Toutefois, le Royaume restera attaché au cessez-le-feu et au processus international de négociation de paix pour parvenir à une solution juste et durable dans le cadre de sa souveraineté nationale et ne tolérera aucun mouvement illégal sur le terrain à l’intérieur de ses frontières comme exprimé par le Roi, Mohammed VI lors de son entretien avec le Secrétaire général de l’ONU en novembre dernier.