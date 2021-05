Flux migratoire à la nage et en bateaux vers Sebta occupée, Almeria et les Canaries

Le flux migratoire incessant vers les présides occupés de Sebta et Mellilia et vers les côtes andalouses n’a de cesse de se poursuivre. Dans la nuit de dimanche à lundi ce sont au bas mots entre 1.000 et 2.700 immigrés pour la plupart d’origine marocaine, dont des adultes, des mineurs et deux familles avec enfants, qui ont pu accéder irrégulièrement à Sebta aux premières heures.

En bateaux ou à la nage, ils ont réalisé leurs velléités en pénétrant le préside occupé en bordure des brise-lames de la frontière maritime de Benzú, d’abord, et de Tarajal, ensuite. Des sources policières espagnoles dénoncent la passivité ou le laxisme des forces de sécurité marocaines, qui selon les autorités locales n’ont rien fait pour les empêcher de braver froid et mer.

Pour les autorités de l’enclave occupée « il est urgent que le gouvernement espagnol agisse face à l’immigration illégale et une diplomatie sérieuse est nécessaire qui place la souveraineté nationale et la protection de nos frontières au centre de nos préoccupations ». Le flux migratoire n’a pas l’air de s’arrêter là et il s’étend à d’autres régions, comme l’Andalousie via Almeria quoique spécialisée en migrants algériens à 95% et 5% marocains ou l’autre préside occupé de Mellilia, voire, les Iles Canaries qui accueillent bon gré mal gré des Marocains et Subsahariens. Ce lundi ce sont une centaine qui ont été sauvés en plein océan.

Cela étant c’est le chaos absolu à Sebta ou en tous cas c’est ce que tentent de faire savoir les autorités locales à l’Exécutif espagnol qui apparemment n’en a cure. Ils reprochent notamment à la MAE de permettre l’entrée de centaines de personnes à la nage et en bateaux pneumatiques à travers les deux brise-lames et de ne rien tenter pour arrêter cette situation vraiment embarrassante en niant que le Maroc de ce phénomène fasse pression sur l’Exécutif espagnol.

C’est que de plus en plus de personnes entrent dans l’enclave occupée. Les forces de sécurité sont débordées et incapables d’endiguer cette situation alarmante à tel point que de parler de chiffres d’immigrants devient dérisoire. Depuis que le robinet a commencé à couler on estime au bas mot près de 2.700 personnes qui ont réussi à pénétrer irrégulièrement Sebta et au fil des heures, on enregistre de plus en plus de tentatives.

L’enclave occupée pour reprendre l’expression d’El Faro « déborde » car elle n’a pas la capacité d’accueillir tous ceux qui arrivent. Sebta enrage parce que le gouvernement espagnol fait la sourde oreille en avançant que la situation est normale alors que c’est complètement faux. Pour les autorités de Sebta, le Maroc permet à ses ressortissants de risquer leur vie et le fait en regardant ailleurs.

Mais ce flux migratoire ne s’est pas limité qu’à l’enclave occupée de Sebta, samedi, plusieurs bateaux avec plus d’une soixantaine d’immigrés clandestins à bord ont débarqué dans la province d’Almeria alors que d’autres avaient été interceptés au large des côtes andalouses par la Guardia civile. Parmi ces immigrés clandestins, il y a une personne handicapée – tétraplégie – et un mineur, a indiqué un porte – parole de la Croix – Rouge ayant accueilli ces immigrés.

La plupart sont d’origine maghrébine et au moins une dizaine d’entre elles sont d’origine sub-saharienne. A chaque week-end que Dieu fait, ce sont plus de 250 immigrants pour la plupart des Maghrébins (Algériens en majorité, Marocains et Subsahariens) qui débarquent dans la région (Carboneras, Isleta del Moro de Nijar).

L’Andalousie a accueilli en 2021, déjà 2543 sans-papiers, à raison d’une moyenne de 18 par jour, et le débit, prévient-t-on est augmentation exponentielle chaque semaine au regard de l’amélioration des conditions météorologiques. Plus de 600 immigrés , majoritairement d’origine algérienne et marocaine sont arrivés à Almería, en 72heures indique-t-on.

Pour le journal électronique OKDIARIO « la vérité est que l’hospitalisation en Espagne de Brahim Ghali, ne sera pas gratuite pour le gouvernement de Pedro Sanchez. Désormais, le service diplomatique espagnol de la Gonzalez Laya est prévenu les réponses envers le geste le chef du polisario ne seront ni plus ni moins qu’une pluie de bateaux sur la côte espagnole ». Pourtant, ce n’est pas faute de veillerau grain de la part des forces de sécurité au Maroc qui contrairement à ces allégations ne restent pas les bras croisés.

Elles ont empêché le 13 mai, jour de l’Aïd des centaines de personnes de franchir la double barrière de la frontière de l’enclave occupée de Melilla. Les immigrés, majoritairement d’origine sub-saharienne, ont voulu profiter de la fin du Ramadan en supposant un éventuel assouplissement de la part des forces de l’ordre. Mal leur en prit puisqu’ils ont été repoussés aux petites heures et aux premières heures de ce jeudi par les Forces auxiliaires et la Gendarmerie Royale au niveau du territoire nationale (Chinatown et Beni-Anzar). Tandis que ceux qui ont réussi à se faufiler jusqu’à la clôture frontalière ont du rebrousser chemin forcés en cela par la garde civile espagnole.