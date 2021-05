MTV Movie & TV Awards 2021 : Les Marvel raflent la mise, hommage à Chadwick Boseman

Chadwick Boseman a été honoré à titre posthume après avoir reçu le prix de la meilleure performance dans un film aux MTV Movie & TV Awards dimanche, une cérémonie dominée par les Marvel.

Chadwick Boseman décédé en août, âgé de 43 ans, a été reconnu pour sa performance en tant que Levee Green dans le hit de Netflix « Ma Rainey’s Black Bottom », et Yara Shahidi était sur place pour recevoir le prix en son nom.

« Je suis très honorée d’accepter ce prix au nom de Chadwick Boseman. Je sais que je parle pour moi, sa légion de fans et les communautés qu’il a si magnifiquement représentées quand je dis que nous sommes honorés de célébrer son art aujourd’hui et chaque jour », a déclaré l’actrice de 21 ans a déclaré sur la scène du Palladium de Los Angeles.

Chadwick Boseman a été récompensé à titre posthume ce week-end aux MTV Movie Awards pour Le Blues de Ma Rainey@MTVAwards https://t.co/nqrXLt4gM7 — AlloCiné (@allocine) May 17, 2021

Pour sa par, Scarlett Johansson a reçu le Generation Award en l’honneur de sa carrière à Hollywood. L’actrice a joué dans des films tels que ‘The Avengers’, ‘Lucy’ et ‘Lost in Translation’. « Je réalise à quel point c’est un cadeau absolu de pouvoir avoir l’opportunité de faire ce que j’aime », a-t-elle déclaré.

Les Marvel ont une fois de plus tout raflé notamment grâce à WandaVision, la série Disney+ avec Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff) et Paul Bettany (Vision), qui a remporté quatre prix : Meilleure Série, Meilleur Méchant (pour Kathryn Hahn, qui incarne Agatha Harkness), Meilleur Combat (Agatha contre Wanda !) et Meilleure Performance dans une série, pour Elizabeth Olsen.

Anthony Mackie a remporté deux prix pour le meilleur héros (Sam Wilson / Falcon) et le meilleur duo avec Sebastian Stan (Bucky Barnes / Winter Soldier) dans «The Falcon and the Winter Soldier» de Disney +.

«À tous les garçons: toujours et pour toujours» a été couronné meilleur film, tandis que Rege-Jean Page a remporté une performance révolutionnaire pour son rôle de The Duke dans «Bridgerton».

Pendant ce temps, Leslie Jones, l’hôte de l’émission, a également été récompensée par le prix de la meilleure performance comique pour son interprétation de Mary Junson dans «Coming 2 America».