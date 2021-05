Revue de presse quotidienne de mardi 18 mai 2021

Ci-après les principaux titres développés par la presse nationale de ce mardi 18 mai 2021

Le Matin

• Hélène Le Gal : « Le Sommet sur le financement des économies africaines, où le Maroc a toute sa place, vise à poser les bases d’un New Deal africain ». Le Sommet sur le financement des économies africaines, qui se tient aujourd’hui à Paris et où le Maroc a toute sa place, vise à poser les bases d’un New Deal africain, a affirmé l’ambassadrice de France au Maroc, Hélène Le Gal. « L’engagement multisectoriel du Maroc sur le continent africain, en faveur du développement durable et du climat, du développement économique et social, mais aussi de la stabilité et de la paix, tout comme son statut avancé auprès de l’Union européenne et son partenariat d’exception avec la France en font un acteur de premier plan pour cette ambition », a expliqué Le Gal, notant que le Maroc l’a d’ailleurs bien compris avec l’opérationnalisation en cours du Fonds Mohammed VI pour l’investissement. « Le Royaume fait également figure de référence dans la gestion de la crise de Covid-19 en Afrique, aussi bien sous l’angle sanitaire ou sous celui des mesures de relance post-Covid-19 », a-t-elle dit dans un entretien.

• Le Groupe arabe à l’ONU salue le rôle important du Comité Al Qods dans la défense de la ville sainte. Le Groupe arabe à l’Organisation des Nations Unies a salué, dimanche à New York, le rôle important du Comité Al-Qods présidé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, dans la protection de la ville sainte et en soutien au peuple palestinien. Dans une intervention dimanche devant une réunion urgente du Conseil de Sécurité sur la situation au Proche-Orient, prononcée par le représentant permanent de l’Algérie à l’ONU, Sofiane Mimouni, au nom du Groupe arabe que son pays préside pendant le mois de mai, le Groupe a également souligné l’importance des efforts déployés par l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, relevant du Comité Al-Qods. De même, le Groupe a tenu à louer les efforts du Comité ministériel mis en place par le Conseil de la Ligue arabe, avec le Maroc comme membre, pour ses efforts visant à trouver une issue à la situation actuelle dans les territoires occupés.

L’Economiste

• Universités publiques : un pas vers l’autonomie financière ? Les universités publiques restent soumises au fameux contrôle a priori des dépenses, une opération lourde et complexe, entraînant des retards monstres sur les projets, achats d’équipements, programmes de recherche… Qu’il s’agisse de subventions ou de recettes propres, chaque dirham est imposable à la même procédure. Dans son projet de réforme de la loi régissant le secteur, le département de l’Enseignement supérieur prépare une voie de sortie. “ Il revient au ministère des finances de revoir les dispositions de cette loi pour accorder aux universités plus de souplesse de gestion, dans le cadre de la bonne gouvernance et de la responsabilisation des présidents d’université, notamment en permettant un contrôle d’accompagnement, voire un contrôle a posteriori”, souligne le ministre de l’éducation nationale, Saaid Amzazi.

• Énergie éolienne : L’ONEE s’associe aux Japonais et Français. L’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) a été autorisé d’être actionnaire à hauteur de 30% dans le Parc éolien de Taza. Le Chef du gouvernement a donné son feu vert à l’opération qui intervient dans le cadre d’un partenariat public-privé. Son décret a été publié au Bulletin officiel n° 6983 du 3 mai 2021. L’ONEE s’associe avec EDF (France) et Mitsui CO (Japan) dans la première tranche de ce projet de 150 MW. L’office va superviser et coordonner le projet notamment son volet intégration industrielle. Le Fonds Hassan II pour le développement économique et social est également dans le tour de table à hauteur de 5% du capital. Le Parc éolien de Taza s’insère dans le Programme intégré des énergies d’énergie renouvelable en 2030 renouvelables. Le Maroc vise 52% dans son mix énergétique.

Libération

• Un Technopark à Fès pour consolider l’attractivité économique de la région. Quelque 55 millions de DH seront mobilisés pour la création d’un Technopark à Fès, destiné à renforcer l’attractivité économique de la région à travers l’encouragement de la création des entreprises. Ce projet, qui sera construit sur une superficie de plus de 7.000 ha, a fait l’objet d’une convention de partenariat entre le conseil communal, le ministère de l’industrie, du commerce, des services et de l’économie verte, la wilaya et le conseil régional de Fès-Meknès et la société de gestion du Technopark, « Moroccan information Technopark company » (MITC). Cette nouvelle structure vise à mettre en place un incubateur régional pour les entreprises, promouvoir la créativité et l’échange d’expertises, accélérer le processus de développement socio-économique de la région, créer les conditions requises pour la réussite des startups et encourager les entreprises spécialisées dans les nouvelles technologies à s’installer à Fès.

• ADII: Les DUM reculent de 11% en 2020. Le nombre des déclarations uniques de marchandises (DUM) s’est établi à un total de 1.007.509 au titre de l’année 2020, en baisse de 11% par rapport à 2019, selon l’Administration des douanes et impôts indirects (ADII). Avec une contribution de 68%, les DUM à l’import ont affiché une régression de 12%, tandis que celles à l’export et des régimes internes ont diminué respectivement de 8 et 7%, précise l’ADII dans son rapport d’activité de 2020. S’agissant des DUM enregistrées sous régimes douaniers, elles ont baissé de 15%, fait savoir la même source, ajoutant que ce repli a été plus important à l’import (18%) qu’à l’export (12%). La même tendance a été constatée, par ailleurs, pour les cas des régimes simples où le taux de recul est de 11% pour les importations et 5% pour les exportations.

Al Bayane

• Le CESE préconise une nouvelle organisation du souk hebdomadaire. Une nouvelle organisation du souk doit être mise en place, avec des fonctions revalorisées et modernisées, permettant à cet espace de jouer pleinement son rôle de levier du développement durable territorial, selon le Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE). Les souks hebdomadaires constituent actuellement un pilier essentiel pour dynamiser l’économie des communes rurales. La revalorisation de leurs fonctions économiques/commerciales, sociales, culturelles, administratives et politiques et citoyennes conforte la position des souks en tant que levier majeur de la promotion du développement territorial et d’ancrage de la population locale, indique le CESE qui vient de publier un avis intitulé « Pour une politique de rénovation et de développement des souks hebdomadaires en milieu rural ».

• Hausse de l’IPC dans les principales villes de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima. L’Indice des prix à la consommation (IPC) a connu, au cours du mois de mars dernier, une hausse oscillant entre 0,3% et 0,5% dans les principales villes de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, selon la direction régionale du Haut-commissariat au plan (HCP). Cette hausse est principalement attribuable à l’augmentation de l’indice des produits alimentaires et de celui des produits non alimentaires dans les villes de Tanger, Tétouan et d’Al Hoceima, précise une note de la direction régionale. La ville de Tétouan a ainsi affiché la hausse la plus importante de l’IPC en mars dernier, par rapport à un mois auparavant, soit 0,5%, en raison de la hausse de 1,2% des prix des produits alimentaires et de 0,1% de l’indice des produits non alimentaires.

Bayane Al Yaoum

• Le Parlement arabe salue la décision de Sa Majesté le Roi d’envoyer une aide d’urgence au peuple palestinien. Le Parlement arabe a salué hautement la décision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods, d’envoyer une aide humanitaire d’urgence aux Palestiniens en Cisjordanie et dans la Bande de Gaza, suite aux agressions israéliennes contre les territoires palestiniens occupés. Le Parlement arabe a salué, dans un communiqué publié dimanche, les positions honorables prises par un certain nombre de pays, y compris le Maroc, pour soutenir les frères palestiniens et soulager les blessés à la suite de l’agression israélienne barbare, mettant en garde contre les dangers de la détérioration de la situation dans les territoires palestiniens occupés. L’institution a également appelé à mettre un terme aux attaques israéliennes contre les territoires palestiniens et d’épargner aux peuples de la région une nouvelle escalade. Al Alam :

• Kénitra: interpellation de trois individus pour possession et trafic de drogues et de psychotropes. Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Kénitra ont interpellé, samedi soir, sur la base d’informations précises fournies par la Direction générale de la surveillance du territoire, trois individus âgés entre 26 et 31 ans, pour leur implication présumée dans une affaire de possession et trafic de drogues et de psychotropes. Les suspects ont été appréhendés au niveau de l’autoroute reliant Tanger à Kénitra, juste après leur arrivée à bord d’une voiture légère en provenance d’une ville du nord du Royaume, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué, ajoutant que les perquisitions effectuées ont permis de saisir en leur possession 1435 comprimés de drogues, dont 900 psychotropes de type « Ecstasy » et 535 « Nordaz ».

Al Massae

• Les médecins du public observent une grève de 48H. Le syndicat des médecins du public (SIMSP) a appelé à observer une grève de 48 heures les 25 et 26 mai pour protester contre les tergiversations du gouvernement face à leur cahier revendicatif. Dans un communiqué, le syndicat a évoqué l’organisation d’un sit-in suivi d’une marche nationale à Rabat allant du ministère de la Santé à celui de l’Economie et des finances. Le bureau syndical souligne que les médecins demeurent mobilisés à réussir la campagne de vaccination contre le Covid-19 pendant les jours ouvrables. Le SIMSP demande au ministère de la Santé de supprimer la vaccination le samedi afin de ménager les ressources humaines mobilisées pour cette opération.

Rissalat Al Oumma

• Aide marocaine aux Palestiniens : un digne exemple de solidarité à suivre. L’aide humanitaire d’urgence annoncée par le Maroc, sur Hautes instructions de SM le Roi Mohammed VI, au profit de la population palestinienne en Cisjordanie et dans la bande de Gaza est un digne exemple de solidarité effective à suivre par tous les pays du monde, a souligné l’Organisation non-gouvernementale suisse, « Promotion du Développement Economique et Social » (PDES). Dans un communiqué, l’ONG qui bénéficie du statut consultatif auprès du Conseil Economique et Social des Nations Unies (ECOSOC), relève que ce geste humanitaire de grande portée est une nouvelle illustration de la solidarité concrète et résolue du Royaume en faveur du peuple palestinien et de la paix dans le monde. « A travers cette initiative, le Maroc apporte une nouvelle preuve de son engagement constant à promouvoir les nobles valeurs et objectifs humains dans leurs dimensions liées à la paix, à la sécurité et au développement », affirme l’organisation.

Al Ittihad Al Ichtiraki

• L’envoi d’une aide humanitaire d’urgence aux Palestiniens, sur Très Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, s’inscrit indubitablement dans le cadre du soutien constant du Royaume du Maroc à la cause palestinienne, a souligné le Directeur de publication du quotidien Al Ittihad Al Ichtiraki, Abdelhamid Jmahri. Le Maroc a apporté un soutien concret au peuple palestinien à travers les aides humanitaires envoyées aux Palestiniens sur Très Hautes instructions de SM le Roi, tout en réitérant son rejet catégorique à toutes les violations et mesures unilatérales qui affectent le statut juridique d’Al Qods et les droits légitimes du peuple palestinien à réaliser ses aspirations à la liberté et à l’indépendance, a relevé M. Jmahri, qui était l’invité de l’émission (Ma Waraa Al Hadath), diffusée sur Medi 1 TV. Et d’ajouter que depuis la création du Comité Al Qods et l’Agence Bayt Mal Al-Qods, le Maroc assure une grande partie de soutien de l’agence (près de 70%), visant à préserver la ville sainte d’Al-Qods et faire face aux tentatives de modification de son statut juridique.

Al Ahdath Al Maghribiya

• Inauguration à Kénitra du club équestre de la Sûreté Nationale. Le club équestre de la Direction générale de la Sûreté Nationale (DGSN) à Kénitra a été officiellement inauguré à l’occasion de la commémoration du 65ème anniversaire de la création de la Sûreté Nationale. L’inauguration de ce nouvel édifice, qui traduit la volonté de la DGSN d’intégrer le cheval dans l’action policière en renforçant et en développant les compétences professionnelles de ses cavaliers, s’est déroulée en présence du Directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, Abdellatif Hammouchi, qui était accompagné des directeurs centraux de la DGSN et de la DGST et de l’ensemble des préfets des régions du Royaume. S’étendant sur une superficie globale de 10 hectares à proximité de l’Institut Royal de Police à Kénitra, le club équestre de la Sûreté Nationale permettra aux cavaliers de la DGSN de mener à bien les missions policières quotidiennes qui leur sont dévolues, notamment celles se rapportant aux patrouilles montées, aux interventions dans les espaces d’accès difficile et sur les plages, et à la participation aux grands services d’ordre tels que les manifestations sportives et les grands événements accueillant un public très important en nombre.

Assahraa Al Maghribiya

• En apportant en urgence un soutien humanitaire aux citoyens de Gaza et aux Palestiniens, SM le Roi Mohammed VI « témoigne, une fois de plus, de Son respect des peuples et de Son attachement à la paix », a affirmé Jack Lang, président de l’Institut du Monde Arabe (IMA). Ce geste « fort » et « humain » du Souverain est hautement « emblématique ». Il honore l’Afrique et le monde arabe, a souligné Lang. « L’ami du Maroc que je suis est fier et heureux que Sa Majesté fasse entendre la voix de la raison et de la générosité », a ajouté le président de l’IMA, formant le vœu que l’initiative royale puisse avoir « une force d’entrainement ». Selon le président de l’IMA, « trop de pays sont aujourd’hui indifférents à la situation catastrophique dans laquelle se trouve le peuple palestinien », alors que le gouvernement israélien ne cesse de multiplier les provocations : violation inacceptable d’un lieu saint de l’Islam et éviction de citoyens palestiniens de leurs maisons, a-t-il indiqué.