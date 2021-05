L’Office Chérifien des Phosphates (OCP) a organisé quatre webinaires régionaux, du 22 avril au 12 mai, dans le cadre de la deuxième phase d’Al Al Moutmir. Le but de ces rencontres étant de partager les résultats obtenus au niveau des plateformes de démonstration dédiées à ce système dans les différentes Régions.

Partagée en direct sur les réseaux sociaux avec la participation des différents acteurs du secteur agricole, ces rencontres visent à échanger autour de semis direct qui est une partie intégrante de l’agriculture de conservation indique l’OCP.

Ainsi, l’objectif principal du programme de semis direct Al Moutmir, est de contribuer aux efforts nationaux déployés par le Ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts en vue de favoriser le développement d’une agriculture prospère, durable et résiliente aux effets des changements climatiques.

Jusqu’ici, le programme de cette deuxième phase 2020-2021 a touché plus de 18.500 ha au niveau de plus de 100 localités dans 23 provinces réparties sur différentes zones agro-climatiques avec accompagnement de plus de 40 Organisations Professionnelles Porteuses et plus de 3.000 agriculteurs bénéficiaires.

Il cible ainsi les grandes familles de cultures annuelles pratiquées dans notre pays, à savoir les céréales, légumineuses en premier lieu, mais aussi d’autres cultures à fort potentiel comme les oléagineuses, poursuit la même source notant que la campagne agricole continue avec les cultures printanières.

De plus, et tout en suivant un dispositif scientifique adapté, 624 plateformes de démonstrations (PFD) céréales et légumineuses dédiées au semis direct ont été installées sur une superficie de plus de 312 ha chez plus de 156 agriculteurs de 20 provinces réparties dans les différents étages agro-climatiques a indiqué l’OCP.

S’agissant des PFD de semis direct, la même source précise qu’ils ont un double objectif. Le premier objectif concerne la perfection de l’itinéraire technique de chaque culture simultanément avec sa vulgarisation auprès des agriculteurs tandis que le deuxième est de comparer à tous les stades des cultures, les résultats obtenus à ceux d’une parcelle témoin conduite en mode conventionnel, c’est-à-dire avec un labour du sol et une préparation du lit de semis.

Ainsi, et durant cette deuxième phase, les effets de quatre traitements différents de fertilisation de fond ont été testé pour pouvoir identifier la formule d’engrais de fond la mieux adaptée au semis direct. Pour les quatre formules choisi sont la formule régionale, la formule provinciale, la formule spécifique et la formule spécifique soufrée recommandée après analyse du sol, précise la même source.

Quels résultats?

Région sud : Excellents résultats au niveau des PFD de semis direct confirmant la résilience de l’agriculture de conservation face aux aléas du climat. Pour les deux provinces concernées (Essaouira et Rehamna), les résultats attendus montrent des résultats très satisfaisants au niveau des des PFD semis direct par rapport aux parcelles témoins :

– Amélioration du rendement en grains +67% en moyenne pour la région (+94% pour la province Rehamna);

– Amélioration du rendement biologique : +70%

– Economie de 500 à 700 MAD/ha due à l’élimination des travaux du sol;

– Economie 100 à 180 MAD/ha supplémentaire due à la réduction des doses de semis

Région centre : Très bon résultats au niveau des PFD semis direct dans toutes les provinces, sous différentes conditions agro-climatiques

Les résultats obtenus au niveau de cette région montrent que l’agriculture de conservation n’est pas limitée aux zones défavorables puisqu’elle permet de réduire les charges et d’améliorer les rendements sous différentes conditions pédoclimatiques.

Ainsi, par rapport aux témoins conduits en conventionnel, les résultats obtenus au niveau des PFD semis direct ont montré :

– Une amélioration du rendement biologique : +27%

– Une amélioration du rendement en grain : +24,5%

– Economie des charges dues aux travaux du sol : très variable par province selon le degré de mécanisation et les pratiques agricoles dominantes

– Economie de 160 à 220 MAD/ha due à la réduction des doses de semis

Ceci, sans oublier les impacts environnementaux et socio-économiques significatifs à court, moyen et long terme, créés grâce à l’introduction de ce système pour la première fois dans des régions comme la province d’Essaouira.

Ces résultats viennent consolider ceux obtenus durant la première phase, pour confirmer que l’agriculture de conservation associant le système de semis-direct, une rotation culturale adéquate et le maintien des résidus de cultures, représente une solution fiable et durable pour faire face aux aléas climatiques et la rareté d’eau surtout dans les zones arides où les rendements biologiques et en grain occupent une place primordiale surtout pour les agriculteurs-éleveurs