Maroc/Palestine: Un soutien qui ne faiblit pas

Une importante manifestation de soutien aux Palestiniens a été organisée, dimanche à Rabat, la capitale marocaine, faisant suite à l’envoi d’une aide humanitaire d’urgence par le Roi Mohammed VI à Gaza et en Cisjordanie. Les manifestants ont bravé l’interdiction de réunion imposée par les autorités en raison de la pandémie du coronavirus.

Des centaines de personnes, tous âges confondus, se sont donné rendez-vous devant le Parlement du Maroc pour organiser une marche pacifique de soutien au peuple palestinien au moment où celui-ci subit des raids aériens meurtriers de la part de l’armée israélienne depuis une semaine.

« Save Sheikh Jarrah » (Sauvez Sheikh Jarrah)- le quartier où plus d’une trentaine de familles palestiniennes sont sur le point d’être expulsées à la faveur de colons israéliens- « Free Palestine » et « Gaza under attack » (Gaza est attaquée), faisaient partie des nombreux messages portés par les manifestants.

Devant le silence criant de la communauté internationale face aux violations des droits de l’Homme à l’encontre de la population palestinienne en Israël et dans la bande de Gaza, les manifestations se sont multipliées dans plusieurs régions du monde, notamment au Maroc.

Le soutien du peuple marocain, attaché à la cause palestinienne depuis toujours et pour qui cette lutte est mise sur un pied d’égalité que la cause nationale du Sahara marocain, s’est une fois de plus manifesté dans cette marche pacifique organisée à Rabat réclamant la justice pour les innocents palestiniens et pour inciter les gouvernements et le Conseil de sécurité de l’ONU à agir pour mettre un terme à l’escalade militaire israélienne et le lynchage publique des Palestiniens dans les villes mixtes.

Les manifestants hissant des drapeaux de la Palestine et vêtus du Keffieh, le foulard palestinien, ont scandé des slogans appelant à l’arrêt immédiat des violences et des meurtres commis contre les civils palestiniens dont un grand nombre sont des femmes et des enfants.

Parmi les demandes des manifestants, la « fin de l’agression » contre le peuple palestinien dont le nombre de victimes ne cesse de croire depuis une semaine. Dimanche, et à la même heure de la tenue du sit-in, l’armée israélienne pilonnait la bande de Gaza tuant 42 Palestiniens, dans la journée la plus meurtrière depuis une semaine.

Les manifestants marocains qui ont demandé l’arrêt de l’occupation israélienne, ont par ailleurs appelé à traduire les responsables israéliens devant la justice internationale pour les crimes de guerre perpétrés contre la population palestinienne, pouvait-on lire sur leurs pancartes.

Cette nouvelle manifestation du peuple marocain en faveur de la cause palestinienne intervient au moment où la diplomatie marocaine s’est engagée depuis une semaine pour réclamer la désescalade militaire dans ces événements les plus sanglants depuis 2014.

De même, le Roi Mohammed VI, qui préside le Comité Al Qods pour la préservation de la ville sainte et dont le pays abrite l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif, qui travaille à porter secours à la ville d’Al Qods, a donné ses hautes instructions pour l’envoi d’une aide humanitaire d’urgence pour la population palestinienne dans la bande de Gaza et en Cisjordanie.

Cette aide, la première au monde a être envoyée depuis le déclenchement des violences, est composée de 40 tonnes de produits alimentaires de première nécessité, de médicaments de soins d’urgence et de couvertures.

L’envoi de cette aide royale dont la première partie a été transportée dans deux avions militaires via la capitale jordanienne Amman, en raison du blocus imposé par les autorités israéliennes, devrait être acheminée dans un deuxième temps, par deux fois, via Le Caire, la capitale égyptienne pour arriver vers la bande de Gaza.

Les bombardements de l’armée israélienne et les violences des Israéliens protégés par la police contre les civils Palestiniens ont causé le déplacement de près de 40.000 Palestiniens ayant fui leur maison, selon le bureau de coordination des affaires humanitaires de l’ONU.

En l’espace d’une semaine de violences, plus de 200 Palestiniens ont été tués dont au moins 58 enfants, et plus de 1.300 blessés dans un état grave ont été enregistrés. Dimanche, 42 Palestiniens, dont au moins huit enfants et deux médecins, ont été tués dans des bombardements nocturnes israéliens.