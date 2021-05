Catalogne: Les deux formations indépendantistes trouvent un accord de dernière minute

Pour éviter un nouveau scénario d’élections anticipées, les deux principaux partis indépendantistes catalans ont annoncé, lundi, avoir conclu un accord pour former un gouvernement de coalition. Si le nouveau président de la région est issu d’ERC, le gouvernement central de Pedro Sanchez devrait être soulagé de trouver un interlocuteur plus coopératif.

Le parti de Gauche Républicaine de Catalogne (ERC) et Ensemble pour la Catalogne (JxC), les deux principales formations indépendantistes de Catalogne, région qui contribue le plus au PIB en Espagne, ont trouvé un accord pour former un gouvernement de coalition à Barcelone.

Les deux partis politiques « concluent un accord de principe pour (…) former un gouvernement de coalition et éviter ainsi le scénario de nouvelles élections », ont-ils annoncé dans un communiqué, sans donner plus d’information sur la nature de leur accord et comment ils envisagent de se partager le pouvoir.

Cette décision intervient alors que les élections dans cette région se sont passées il y a deux mois. Les deux formations politiques ont trouvé cette solution pour éviter de nouvelles élections étant donné que le 26 mai, la région doit absolument élire un nouveau président.

ERC et JxC, les deux partis indépendantistes catalans qui gouvernement la région depuis 2015 ont de profonds désaccords sur le fond de leur idéologie, l’un prônant des négociations avec le gouvernement central espagnol dirigé par la gauche et l’autre le refusant totalement.

Ils doivent présenter l’accord final en conférence de presse vers la mi-journée et il semblerait que le nouveau président de la région devrait être issu d’ERC (de l’ex-président régional Carles Puigdemont) étant donné qu’il était dirigé par JxC précédemment et que les deux partis ont remporté 33 et 32 sièges au Parlement régional.

Lors des dernières élections régionales en Catalogne, les indépendantistes ont renforcé leur présence avec 9 nouveaux sièges pour les radicaux de la CUP et ont obtenu 74 sièges contre 70 sur les 135 que compte le parlement régional.