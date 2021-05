Allègement des mesures restrictives : En attendant la fameuse annonce...

Les indicateurs épidémiologiques semblent au vert au Maroc depuis plusieurs jours. Dimanche 16 mai, le Maroc n’a recensé aucun décès dû au Covid-19. Le nombre de contaminations en 24H était de seulement 127 cas. Pour les Marocains, il est temps de lâcher un peu prise.

Après la fin du Ramadan, et la stabilité plus au moins de la situation épidémiologique dans le pays, la question qui revient en boucle c’est quand est-ce que le gouvernement va annoncer l’allègement des mesures draconiennes imposées depuis le mois de décembre au Royaume.

La dernière annonce faite par le gouvernement récemment, était le maintien des mesures restrictives annoncé pour les jours de l’Aid, à savoir les jeudi 13 et vendredi 14 mai. Mais qu’en est-il pour les jours suivants, qui ont coïncidé avec le week-end ? On l’ignore. En tout cas, dans l’espace public, les gens ne semblaient pas trop se préoccuper du couvre-feu. Les familles faisaient encore leur marche au bord de la plage à 20h passées, et les terrasses de cafés servaient encore les clients comme constaté par Hespress Fr à Casablanca, Marrakech ou encore Rabat.

Pour statuer sur cette question, le comité scientifique et technique anti-covid se réunit ce lundi 17 mai, afin de livrer ses recommandations au ministère de la santé, avant qu’elles ne soient discutées lors du conseil de gouvernement du jeudi 20 mai, nous affirme une source proche du dossier.

A vrai dire, rien n’empêche le Maroc de soulager ses citoyens des mesures restrictives surtout que la campagne de vaccination anti-covid se passe plutôt bien et a permis de réduire le nombre de personnes en réanimation et le nombre de décès. Mais les deux variants, britannique et indien, qui circulent dans le pays exigent de chacun de nous plus de vigilance et ne surtout de ne pas laisser tomber les mesures barrières pour éviter un retour à la case départ. C’est du donnant-donnant !

Les Marocains peu convaincus par les mesures barrières

Depuis quelque temps déjà, une grande partie des Marocains ne semblent plus se préoccuper de l’importance des mesures barrières pour éviter la propagation du virus fantôme (port du masque, lavage des mains, distanciation …). Dans l’espace public, les gens se détachent de plus en plus de leur masque entre ceux qui le portent à l’oreille et ceux qui ne le portent pas du tout.

Selon Dr. Azzedine Ibrahimi, directeur du laboratoire de biotechnologie relevant de la faculté médecine et de pharmacie de Rabat, « nous n’avions pas réussi à convaincre la majorité des Marocains à adhérer aux mesures de précaution sanitaire« .

« La grande majorité a normalisé avec le Covid-19 en ne portant plus de masque et en ne respectant plus la distanciation physique » a écrit Dr. Ibrahimi sur un poste Facebook. Par conséquent, le spécialiste avance qu’il faudra intégrer ce facteur dans l’ensemble des prochaines équations scientifiques ou de gestion de crise, espérant ainsi ne pas devoir payer le prix trop cher.

En tout cas, la stabilité épidémiologique actuelle est due à plusieurs facteurs, estime Dr. Ibrahimi, notamment le maintien des mesures restrictives même pendant la période du mois sacré de Ramadan. Il note à ce propos que « le but de toutes les approches mises en place pour faire face au Covid-19 n’est pas de développer des complications chez les personnes contaminées et faire du Covid une maladie non critique ». Il clarifie dans ce sens pour ceux qui confondent toujours entre « le covid qui signifie la maladie et la cause de la maladie qui est le coronavirus ».

Si en Europe, le déconfinement a démarré, le Maroc attend toujours son tour face à des données épidémiologiques rassurantes et la campagne de vaccination qui va bon train avec son élargissement aux personnes âgées entre 45-50 ans.

Mais l’ensemble de la communauté scientifique marocaine et les autorités compétentes se rejoignent sur un seul point. Sans le respect strict des mesures de précaution sanitaire par les citoyens, le Maroc ne sera jamais à l’abri d’une catastrophe sanitaire.