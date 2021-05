L'IMA lance la 2è édition de l'IMA Comedy Club

Même les confinements à répétition n’auront pas eu raison de lui. Le plus grand festival de stand-up au monde à contenir le mot « IMA » dans son titre revient du 28 au 30 mai 2021, à l’Institut du Monde Arabe !

Dans le cadre de ce 2è IMA Comedy Club, le public est invité à « venir rire comme il est » (masqué, vacciné, distanciationné), en compagnie de Antek, Djamil Le Shlag, Farid Chamekh, Felix Dhjan, Hakim Jemili, Houria les yeux verts, Jason Brokerss, Jalil Tijani, Ilyes Djadel, Karim Duval, Malik Belkhodja, Oualas, Réda Seddiki, Tania Dutel et Waly Dia

Au menu : Deux soirées de gala, une table-ronde sur l’humour dans les médias, une rencontre avec des auteurs, un atelier pour stand-uppeurs en herbe – nouveauté de cette année – et un grand spectacle de clôture, couronné par la remise du Prix « Coup de cœur de l’IMA Comedy Club ». Go IMA Comedy Club !

Pour cette 2e édition, l’IMA s’appuie sur une équipe de programmation composée de Tarik Seddak, ancien directeur du Jamel Comedy Club et co-auteur pour de nombreux humoristes de stand-up, de Ouarda Benlaala, agent artistique chez Cinétalent et de Ianis Cucco, programmateur et directeur de production. La mise en scène est assurée par Tarik Seddak.