Education : Face à la congestion, la FNAPEM appelle à la sagesse

Face à la congestion que connaît le secteur de l’éducation, marqué par des grèves et diverses formes d’escalade, dans un contexte déjà fortement impacté par la pandémie du Covid-19, la Fédération nationale des associations des parents d’élèves du Maroc (FNAPEM), a appelé toutes les parties concernées à faire montre de sagesse et à faire prévaloir l’intérêt de l’élève.

Dans un communiqué rendu public, la FNAPEM rappelle que «dans le cadre de son suivi des développements dans le domaine de l’éducation en général, et de la tension qu’elle connaît entre la coordination tripartite des associations nationales de directeurs de l’enseignement secondaire, collégial et primaire, surveillants généraux et proviseurs, d’une part, et le ministère de la l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de la formation professionnelle, et de la recherche scientifique d’autre part, elle fait appel à toutes les parties pour faire montre de sagesse et de rationalité et appelle les associations nationales d’administration de l’éducation à arrêter toutes les formes d’escalade de nature à nuire aux intérêts de nos fils et filles».

«Dans l’attente de la promulgation des décrets et du respect des engagements de la tutelle vis-à-vis de ce groupe, qui est le principal moteur du système éducatif, et afin d’éviter toute éventuelle escalade qui porterait atteinte à l’intérêt supérieur des élèves et à l’intérêt suprême du pays, compte tenu de l’inquiétude des familles marocaines et de leur appréhension pour leurs enfants, alors que nous sommes sur le point d’achever l’année scolaire en cours», ajoute la Fédération, il est nécessaire «de préparer de manière sérieuse et responsable les échéances nationales, comme il a toujours été le cas tout au long de l’histoire».

Se disant «consciente des conditions exceptionnelles du système éducatif dans un contexte de pandémie d’une part, et des grèves et boycotts dans le domaine éducatif, d’autre part, mais également de par sa responsabilité historique et patriotique qui ne souffre aucune surenchère», la FNAPEM souligne que «le ministère de tutelle est aussi invité à accélérer la satisfaction des revendications justes et légitimes de toutes les catégories du secteur national de l’éducation afin d’assurer une éducation de qualité».