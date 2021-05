Dubaï : Ouverture du "Marché du voyage arabe" avec la participation du Maroc

Le 28ème Salon international « Arabian Travel Market » (Marché du voyage arabe) a ouvert ses portes, dimanche à Dubaï, avec la participation de 1.300 exposants représentant 62 pays, dont le Maroc.

Le pavillon Maroc à ce Salon, le plus important rendez-vous du tourisme et du voyage à être organisé en présentiel depuis l’apparition du coronavirus, regroupe des acteurs opérant dans les domaines du tourisme et du voyage.

Le Salon réunit les principaux intervenants dans les domaines du voyage et du tourisme, outre un parterre d’experts qui veillent à promouvoir et développer la « technologie du voyage » et à mettre en partage des idées sur les plus récentes techniques et orientations qui feront la période du post-covid.

Une édition virtuelle du Marché du voyage arabe se tiendra du 1er au 3 juin prochain après la tenue de l’événement, du 16 au 19 mai.

Selon les organisateurs, l’édition virtuelle sera l’occasion de discuter de plusieurs questions liées aux stratégies futures dans le secteur du tourisme, à la vision des hôteliers pour l’après Covid-19, aux éléments de flexibilité permettant à ce secteur de s’adapter à l’évolution de la situation et à l’industrie aéronautique et technologique.

Cette édition virtuelle offrira également l’opportunité de renforcer le réseautage entre les intervenants dans l’industrie du voyage dans la région, en focalisant sur les opportunités du tourisme naissant et sur les défis de la pandémie et son impact direct sur l’industrie du tourisme.

Le programme de l’événement comprend des conférences en direct, des tables rondes, des sessions de réseautage ainsi que l’offre d’un large éventail d’opportunités d’affaires en ligne, indique les organisateurs.