Coronavirus : un jour dans le monde

Ce dimanche 16 mai 2021, le coronavirus Covid-19 touche plus de 163 652 865 cas de coronavirus à travers le monde. La pandémie a causé 3 392 733 décès selon l’Université Johns Hopkins qui fait état également, de 139 080 879 cas de rémissions depuis le départ de l’épidémie de Chine, il y a de cela plus de dix-sept mois et de 21 179 253 cas actifs.

Maroc :

Le Royaume a enregistré durant les 24 heures allant de samedi 16H à dimanche 16H, 127 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 280 nouvelles guérisons et aucun nouveau décès. De plus, 6 171 437 personnes ont reçu une première dose du vaccin depuis le lancement de la campagne alors que 4 500 638 en sont à la deuxième dose, a indiqué le ministère de la santé. La plateforme de veille et de suivi de Hespress, covid.hespress.com/fr, détaille ainsi que le Maroc compte désormais 514 944 cas confirmés, 9 098 décès (soit un taux de mortalité de 1,77%), 503 181 guérisons, un total de 5 865 945 tests (soit une augmentation de 6 343), et 2 665 cas en cours de traitement dont 211 dans un état grave (13 sous intubation).

Afrique :

L’Afrique selon Africa CDC enregistre ce dimanche 16 mai 2021, 4 684 638 cas 126 138 morts, 4 238 692 rémissions pour 45 744 745 personnes testées. L’Afrique du Sud berceau de la pandémie sur le continent, enregistre 1 611 143 de nombre de cas avérés et 55 183 décès, 956 904 doses de vaccin ont été administrées. Elle est suivie du Maroc 514 944 cas confirmés et 9 098 décès, de la Tunisie 325 832 contaminations et 11 779 décès, de l’Egypte, 244 540 infections et 14 269 décès. Viennent ensuite l’Ethiopie 265 832 cas et 3 976 décès, de l’Algérie 125 311 cas et 3 374 morts, de la Libye 181 179 cas et 3 085 décès, et du Nigéria 165 702 cas et 2066 décès.

La France déplore 81 décès du coronavirus et 13 948 nouvelles contaminations en 24 heures. Le bilan des décès s’élève désormais à 107 777 morts depuis le début de l’épidémie, pour un total de 5 939 019 cas confirmés de contamination. Plus de 29,58 millions de personnes ont été complètement vaccinées dans l’Hexagone. L’Italie compte 4 159 122 cas et 124 156 décès, plus de 27,13 millions de doses de vaccin ont été administrées. L’Espagne recense aux dernières remontées, 3 604 799 cas au total. Le pays dénombrait, samedi 15 mai 2021, 79 339 morts au total . Plus de 21,88 millions de personnes ont reçu au moins une dose de vaccin. Au Royaume-Uni, on a enregistré, 4 466 589 cas et 127 941 décès, plus de 57,07 millions de doses de vaccin ont administrées. L’Allemagne, compte ce jour de dimanche 16 mai 2021, 3 602 813 cas recensés et 86 116 décès, 39,49 millions de personnes ont reçu au moins une première injection de vaccin. La Russie fait état de 4 883 734 cas détectés pour 113 927 décès. Près de 23,53 millions de doses de vaccin contre la covid-19 ont été administrées.

Amériques :

Aux Etats-Unis premier pays le plus touché et le plus meurtri, en ce dimanche 16 mai 2021, la tension s‘est nettement atténuée. Le pays compte 585 940 décès au total, et 32 935 667 cas d’infections. Près de 272,92 millions de doses de vaccin ont été injectées. Au Canada, on dénombre 1 334 247 cas au total et 24 900 décès, 18,33 millions de personnes ont reçu au moins une injection de vaccin. Au Brésil, le nombre total de morts s’élève à 434 715. Le pays en est à 15 586 534 cas recensés. 57,71 millions de personnes ont reçu au moins une dose vaccin contre la Covid-19. Le Mexique compte 2 380 690 cas de coronavirus et 220 384 décès, plus de 25,10 millions de personnes ont reçu au moins une première dose de vaccin. Le Pérou compte 1 884 596 cas de contaminations et 65 911 décès, 24,44 millions de vaccins ont été administrés. Le Chili, compte 1 286 548cas recensés et dénombre 27 832 morts au total pour 16,56 millions de doses de vaccins administrées. L’Argentine compte 3 290 935 cas et 70 253 décès, 9,86 millions de personnes ont reçu au moins une première injection dans le pays et la Colombie compte 3 103 333 cas et 80 780 décès pour 7,04 millions de doses de vaccins administrées.

Asie :

En Inde, le deuxième pays le plus peuplé du monde avec 1,3 milliard d’habitants, on enregistre 270 284 décès, selon le ministère de la Santé, le pays compte 24 684 077 cas confirmés, l’Inde a lancé sa campagne de vaccination massive et a vacciné plus de 182,22 millions de personnes. La Corée du Sud compte 131 671 cas d’infections et 1 900 décès, 4,66 millions de doses de vaccin ont été injectées. La Chine dénombre 104 192 cas au total et 4 858 morts, plus de 392,98 millions de doses de vaccin ont été administrées dans le pays. Le Japon recense 677 988 cas recensés et de 11 463 décès, le Japon autorise un premier vaccin : celui de Pfizer/BioNTech, 5,60 millions personnes ont été vaccinées. L’Iran, recense 2 751 166 cas confirmés et 76 936 décès, au total 1,76 doses de vaccin ont été administrées. Israël comptait ce samedi 839 118 cas avérés et 6 381 décès au total, 10,52 millions personnes ont été entièrement vaccinées.