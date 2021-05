Inauguration officielle du nouveau siège de la BNPJ à Casablanca

Ce nouveau siège dispose également d’autres structures spécifiques au travail des services de police judiciaire, notamment les chambres de sûreté pour les personnes gardées à vue, conçues dans le respect des normes de sécurité et de protection édictées par les instances internationales, et équipées des commodités nécessaires, avec la réservation d’un espace pour les femmes et des salles d’observation pour les mineurs d’âge. Ces locaux sont équipés d’un système moderne de vidéosurveillance et d’une infirmerie dotée des moyens nécessaires pour le diagnostic et les premiers soins.

Le nouveau local de la BNPJ, qui offre l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, dispose de structures d’accueil et d’orientation, tellesquedes salles dédiées au contact avec les avocats et des salles de reconnaissance des suspects, en plus d’une salle de conférence équipée de moyes audio-visuels, des parkings, une salle de prière et un réfectoire. L’inauguration du nouveau siège de la BNPJ conjuguée au renforcement des capacités humaines et technologiques des services de police judiciaire, constituent des piliers de la stratégie de la DGSN, pour la prévention et la lutte contre les nouvelles formes de criminalité, notamment celles à caractère transnational.