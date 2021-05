Lancement de deux lignes aeriennes Wizz Air vers le Maroc

Wizz Air va lancer deux lignes aérienne vers le Maroc, une liaison Rome-Casablanca et une autre Rome-Marrakech, a annoncé la compagnie low cost.

En plus de liaisons au Maroc, la compagnie aérienne low-cost hongroise étend ses lignes en Afrique du Nord prévoit de lancer trois nouvelles lignes vers l’Égypte, entre Alexandrie et Rome, la deuxième entre Sharm El Sheikh et Rome et la troisième entre Hurghada et Rome. Au Proche-Orient, Wizz Air envisage d’ouvrir une nouvelle liaison aérienne entre Rome et Tel Aviv.

Wizz Air sort de la lutte contre la pandémie, avec une nouvelle expansion et des tarifs bas pour stimuler la demande latente des voyageurs souhaitant voyager. La compagnie aérienne cible un mélange d’itinéraires populaires et mal desservis avec ce lancement.