Abdelatif Hammouchi loue la mobilisation constante des femmes et des hommes de la DGSN

Abdellatif Hammouchi, à la tête de la Direction Général de la Sûreté Nationale (DGSN) et de la Direction Générale de la Surveillance du Territoire (DGST), à l’occasion du 65ème anniversaire de la DGNS, a affirmé que la journée du 16 mai chère au éléments de la Sureté nationale et au peuple marocain, est plus qu’une célébration d’un anniversaire de sa fondation, mais qu’elle est également une étape propice, pour s’arrêter dans le temps et évoquer les sacrifices perpétuels des premières générations à aujourd’hui, de femmes et d’hommes qui ont su bâtir ce noble corps.

Le Directeur général de la DGSN a souligné que cette date est l’occasion d’évaluer les réalisations effectués mais également de se projeter vers l’avenir et explorer les nombreux défis dans le domaine de la sécurité, au et de la sûreté au service des citoyens « dont le maintien de leur sécurité devant Dieu, la Patrie et le roi, qui nous a été confié ».

Abdellatif Hammouchi a insisté sur le fait que la DGSN a commémoré cette année le 65ème anniversaire de sa création dans un contexte marqué par les dispositions, toujours en vigueur, de l’état d’urgence, imposées par la crise sanitaire et la lutte contre la pandémie du coronavirus (Covid-19). Un contexte, où les services de sécurité dans divers domaines ont été sollicités surtout en cette période de l’Aïd al-Fitr et où les policiers ont veillé, avec bravoure et abnégation, à faire respecter les décisions gouvernementales qui ont été souvent délicates, dans le strict respect des citoyens.

Le directeur de la DGSN & DGST, n’a pas manqué de rappeler également, le rôle et les sacrifices des femmes et des hommes qui composent la sécurité nationale, avec une grande gratitude tout au long de l’urgence sanitaire. Il a loué leurs diverses missions et obligations sur la voie publique, alors que la quarantaine prévalait. Le directeur général de DGSN a eu également une pensée envers les âmes pures des femmes et des hommes de sécurité, décédés du fléau de la pandémie. Des martyrs, morts en sacrifice sur l’autel de leurs idéaux et de leurs devoirs pour servir la sécurité de la Patrie.

La tenue de route de la famille de la sécurité tout au long de cette crise, a-t-il poursuivi, consiste à mettre en œuvre, que ce soit dans le domaine du contrôle des restrictions des déplacements, l’imposition de mesures de quarantaine, la lutte contre la criminalité ou la préservation de la sécurité publique, le déploiement des femmes et des hommes pour une contribution éloquente de par leur grand rôle au succès de l’effort public afin de gérer la pandémie et en atténuer les répercussions.

Et de dire sa reconnaissance et son appréciation pour les femmes et hommes des forces de sécurité, quant à la grande mobilisation et les énormes sacrifices consentis. Une mobilisation qui a nécessité des capacités et de ressources logistiques importantes de la part de la DGSN. Il a en outre appelé le personnel de sécurité à demeurer mobiliser avec la même fermeté et la même détermination, les appelant à « se consacrer au service des citoyens dans le strict respect de la dispositions de la loi, et dans le strict respect des droits et libertés des personnes et des groupes.

Pour ce qui est des réalisations, il a indiqué que le nouveau siège de la Division de la police judiciaire nationale et le siège du Laboratoire de la police scientifique ont été inaugurés à Casablanca avec des spécifications urbaines sophistiquées et un équipement logistique avancé. La cavalerie a été lancée à Kénitra dans son nouveau look, qui combine à la fois la formation policière et le renforcement des compétences et le perfectionnement des talents dans les sports équestres.

Le directeur général de la sécurité nationale a promis de continuer à fournir un environnement d’emploi intégré au profit des employées et des employées pour leur permettre de s’acquitter de manière optimale de leurs nobles fonctions, soulignant que la DGSN tient également à achever le projet de modernisation des infrastructures pour services de sécurité, développement des mécanismes de travail et amélioration des conditions sociales et professionnelles des employés de la sécurité nationale.

Abdellatif Hammouchi n’a pas manqué de souligner que la DGSN travaille avec une détermination inépuisable pour poursuivre les procédures de réforme et de création d’emplois, estimant que la mise en place des bases d’une bonne gouvernance dans l’établissement public de la police, nécessite d’être bien formé et d’être attaché aux principes de l’intégrité et de l’honneur. Les employés doivent en outre posséder la culture des droits de l’homme et ses applications dans la fonction de sécurité. Il a exhorté les membres de la famille de la sécurité à continuer de faire avancer leurs nobles tâches avec le même niveau de persévérance et de détermination, pour réaliser les aspirations souhaitées, afin qu’« ils soient au niveau qui convient à la réputation et au rayonnement de la sécurité du pays, et le niveau des aspirations et des attentes royales et citoyennes.