Un hôtel dédié aux chiens et chats errants verra bientôt le jour à Tanger

C’est une grande première à Tanger. La ville du Détroit se dotera d’un hôtel réservé aux chiens et chats errants, a annoncé la mairie de la ville.

Souvent oubliés, laissés pour compte ou tués, les chiens et chats des rues au Maroc trouveront refuge à Tanger, grâce un hôtel, dont le budget alloué avoisine les 5 millions de dirhams.

Ce nouveau projet est le fruit d’un partenariat entre le conseil élu et les autorités locales. Les deux parties vont financer ce projet à hauteur de 2,15 millions de dirhams, donné par le premier et 2,85 millions de dirhams, à la charge du deuxième.

Un projet qui pourrait éviter l’abattage des chiens et chats errants, avec la stérilisation qui avait été préconisée l’année dernière à travers un circulaire rédigé par le ministère de l’Intérieur.

Le ministère de l’Intérieur mènerait une campagne nationale de stérilisation afin de réduire la population de chiens errants au Maroc, où les autorités optent généralement pour les balles ou le poison.

Comme tous les pays en développement, le Maroc souffre des effets de la surpopulation animale errante. Non seulement les chats et chiens errants non vaccinés et non stérilisés sont des nuisances publiques, mais ils menacent également la santé publique par la transmission de la rage.

Il y a environ 59 000 cas de rage chez l’homme dans le monde chaque année, selon l’Organisation mondiale de la santé.

Le ministère de l’Intérieur rapporte que 20 à 30 personnes meurent chaque année au Maroc de la rage. Les chiens errants sont le principal coupable, en particulier dans les zones rurales.

Investir dans un programme efficace pour réduire au fil du temps la population de chiens errants au Maroc mettra fin aux souffrances inutiles des animaux et améliorera l’image internationale du pays.