Naissances : Tendance baissière mais le Maroc garde le cap

Les naissances au Maroc sont en baisse selon KNOEMA. L’Atlas mondial des données, dans celles démographiques, attribue pour 2020, au Royaume 668 010 nouveaux nés, contre 674 500 en 2019. Mais que l’on se rassure, le Maroc est dans cet esprit de dégringolade contrôlée depuis lurette, puisqu’il voit sa courbe de taux de natalité diminuer progressivement depuis l’an 2000 passant de 23,20% à 17,87% (Index Mundi) deux décennies plus tard.

Mondialement, en 2020, le Maroc est le 47ème producteur de nouveaux nés, 36 fois moins que le plus prolifique de la classe, l’Inde qui avec 24 millions de naissances surclasse la Chine (16,23 millions). Les Etats-Unis sont 6ème (3, 957 millions), la France 42ème (719 160) et l’Espagne 68ème (380 400). En Afrique, le Nigeria 3ème mondial (7, 639 millions), l’Ethiopie 7ème (3,618 millions),(380 400) la RDC 8ème (3,597 millions) et l’Egypte 11ème (2,562 millions) font office de bons élèves. Au Maghreb, la tendance est respectée, l’Algérie 28ème (995 370) devance le Maroc (668 010), la Tunisie 88ème (195 880), la Mauritanie 97ème (152 870) et la Libye 104ème (122 060). A noter que l’Algérie est en nette diminution après cinq années successives où le nombre de naissances dépassait largement le million.

Au Maroc le taux de fertilité actuel est de 2,35. Il est en diminution constante depuis une décennie passant de 0,43% (2010) à -1,22% (2020). Il aura connu cependant et chemin faisant quelques soubresauts en 2016/17/18/19 où il oscillait respectivement à -1,39%, -1,53%, -1,47% et -1,37%. De là à dire qu’au Maroc, il y a eu une baisse significative du désir d’avoir des enfants depuis le déclenchement de la crise du Covid-19, il n’y a qu’un pas que l’on ne franchirait pas au regard du tableau du taux brut de natalité qui, en une décennie est passé de 0,25% à -2,17% avec cette même tendance respective de (-2,18%, -2,36%, -2,38%,-2,31%), pour les années 2016/17/18/19. Pour ce qui est du taux de masculinité au Maroc, bon an mal an, tous les cinq ans, il reste équilibré avec un petit penchant presque insignifiant de 0,09% pour le garçon.

Pour ce qui est du taux de reproduction, sur une échelle quinquennale depuis 1970, il est passé de 0,08% à -6,35% en 2020, avec toutefois des pics à deux chiffres de -14,46% en 1990, -13,66% en 1995 et -18,41% en 2000. Le Marocain est au mieux de sa reproduction (âge de fécondité), dans la tranche des 30 ans (30,29). En 1965 il était à une moyenne de 29,23 avec un pic en 1990 à 31,10. Cela étant, le taux de fécondité pour la tranche des 15/19 ans est de 31,03 naissances (1000 femmes), des 20/24 ans de 94,42, des 25/29 ans de 118,36, des 30/34 ans de 111,92, des 35/39 ans de 80,03, des 40/44 ans de 38,22 et des 45/49 ans de 10,01. Voilà, même si la tendance est à la baisse, le Marocain continue de repeupler son pays harmonieusement et en qualité et en quantité. Il n’y a pas d’inquiétude à se faire quant à notre démographie.