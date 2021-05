Coronavirus : un jour dans le monde

Ce samedi 15 mai 2021, le coronavirus Covid-19 touche plus de 163 067 834 cas de coronavirus à travers le monde. La pandémie a causé 3 381 142décès selon l’Université Johns Hopkins qui fait état également, de 138 045 826 cas de rémissions depuis le départ de l’épidémie de Chine, il y a de cela plus de dix-sept mois et de 21 640 586 cas actifs.

Maroc :

Le Royaume a enregistré durant les 24 heures allant de vendredi 16H à samedi 16H, 112 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 280 nouvelles guérisons et 6 nouveau décès. De plus, 6 171 437 personnes ont reçu une première dose du vaccin depuis le lancement de la campagne alors que 4 500 638 en sont à la deuxième dose, a indiqué le ministère de la santé. La plateforme de veille et de suivi de Hespress, covid.hespress.com/fr, détaille ainsi que le Maroc compte désormais 514 817 cas confirmés, 9 098 décès (soit un taux de mortalité de 1,77%), 502 884 guérisons, un total de 5 859 602 tests (soit une augmentation de 3 692), et 2 835 cas en cours detraitement dont 211 dans un état grave (13 sous intubation).

Afrique :

L’Afrique selon Africa CDC enregistre ce samedi 15 mai 2021, 4 678 473 cas 125 930 morts, 4 233 510 rémissions pour 45 620 163 personnes testées. L’Afrique du Sud berceau de la pandémie sur le continent, enregistre 1 608 393 de nombre de cas avérés et 55 124 décès, 474 318 doses de vaccin ont été administrées. Elle est suivie du Maroc 514 817 cas confirmés et 9 098 décès, de la Tunisie 325 280 contaminations et 11 727 décès, de l’Egypte, 243 317 infections et 14 206 décès. Viennent ensuite l’Ethiopie 265 832 cas et 3 976 décès, de l’Algérie 125 194 cas et 3 366 morts, de la Libye 181 179 cas et 3 085 décès, et du Nigéria 165 661 cas et 2066 décès.

Europe :

La France déplore 112 décès du coronavirus et 15 685 nouvelles contaminations en 24 heures. Le bilan des décès s’élève désormais à 107 696 morts depuis le début de l’épidémie, pour un total de 5 925 071 cas confirmés de contamination. Plus de 9,34 millions de personnes ont été complètement vaccinées dans l’Hexagone. L’Italie compte 4 153 374 cas et 124 063 décès, plus de 26,86 millions de doses de vaccin ont été administrées. L’Espagne recense aux dernières remontées, 3 604 799 cas au total. Le pays dénombrait, samedi 15 mai 2021, 79 339 morts au total . Plus de 21,88 millions de personnes ont reçu au moins une dose de vaccin. Au Royaume-Uni, on a enregistré, 4 464 634 cas et 127 937 décès, plus de 56, 42 millions de doses de vaccin ont administrées. L’Allemagne, compte ce jour de jeudi 13 mai 2021, 3 595 879 cas recensés et 86 034 décès, 39,49 millions de personnes ont reçu au moins une première injection de vaccin. La Russie fait état de 4 875 308 cas détectés pour 113 541 décès. Près de 23, 29 millions de doses de vaccin contre la covid-19 ont été administrées.

Amériques :

Les Etats-Unis premier pays le plus touché et le plus meurtri, en ce samedi 15 mai 2021, la tension s‘est nettement atténuée. Le pays compte 585 656 décès au total, et 32 917 864 cas d’infections. Près de 270, 34 millions de doses de vaccin ont été injectées. Au Canada, on dénombre 1 330 072 cas au total et 24 880 décès, 18, 01 millions de personnes ont reçu au moins une injection de vaccin. Au Brésil, le nombre total de morts s’élève à 432 628. Le pays en est à 15 519 525 cas recensés. 57,44 millions de personnes ont reçu au moins une dose vaccin contre la Covid-19. Le Mexique compte 2 377 995 cas de coronavirus et 210 159 décès, plus de 25,10 millions de personnes ont reçu au moins une première dose de vaccin. Le Pérou compte 1 879 049 cas de contaminations et 65 608 décès, 23,38 millions de vaccins ont été administrés. Le Chili, compte 1 280 252 cas recensés et dénombre 27 734 morts au total pour 16,56 millions de doses de vaccins administrées. L’Argentine compte 3 269 466 cas et 69 853 décès, 9,7 millions de personnes ont reçu au moins une première injection dans le pays et la Colombie compte 3 084 460 cas et 80 250 décès pour 7,04 millions de doses de vaccins administrées.

Asie :

En Inde, le deuxième pays le plus peuplé du monde avec 1,3 milliard d’habitants, on enregistre 266 207 décès, selon le ministère de la Santé, le pays compte 24 372 907 cas confirmés, l’Inde a lancé sa campagne de vaccination massive et a vacciné plus de 180,45 millions de personnes. La Corée du Sud compte 131 061 cas d’infections et 1 896 décès, 4,63 millions de doses de vaccin ont été injectées. La Chine dénombre 103 986 cas au total et 4 858 morts, plus de 380,63 millions de doses de vaccin ont été administrées dans le pays. Le Japon recense 671 841 cas recensés et de 11 365 décès, Le Japon autorise un premier vaccin : celui de Pfizer/BioNTech, 5,60millions personnes ont été vaccinées. L’Iran, recense 2 739 875 cas confirmés et 76 633 décès, au total. Israël comptait ce samedi 839 117 cas avérés et 6 381 décès au total, 10,52 millions personnes ont été entièrement vaccinées.