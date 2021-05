DGSN : 65 ans au service de la Patrie et des citoyens

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) commémore demain dimanche son 65ème anniversaire. Comme pour chaque célébration de tel évènement, c’est l’occasion de faire le bilan d’un parcours qui à chaque année que Dieu fait est de plus positif que jamais. Il s’agit également de jauger ses capacités en rapport aux défis et dire le rôle combien décisif de cette institution dont la vigilance et le haut sens de professionnalisme ont, depuis sa création le 16 mai 1956 et au fil des années et des épreuves, su préserver la sécurité et la quiétude des citoyens.

Cela ne serait fait sans le dévouement de ses hommes et femmes, qui ont mérité amplement le respect et l’estime des citoyens. Au-delà du Maroc, l’appellation suscite admiration et inspire confiance, au vu de l’efficience et du sérieux dont la Direction a fait montre face aux différents défis sécuritaires de par le monde. Cet anniversaire intervient pour une second année consécutive dans un contexte incertain et tendu de crise sanitaire qui frappe la planète dont le Royaume n’échappe guère et que la DGSN traverse sereinement sans jamais se couper du réel. Dans ces circonstances, la DGSN a mobilisé tous ses moyens logistiques et toutes ses ressources humaines pour préserver la santé et la sécurité des citoyens, sans pour autant délaisser les missions habituelles dont elle a la lourde charge. La symbolique de cet anniversaire est fêtée cette année comme pour sa précédente par la mobilisation générale des femmes et des hommes de la police en première ligne pour combattre le coronavirus (Covid-19) et est au service de la sécurité des biens et des citoyens ainsi qu’au maintien de l’ordre.

Depuis le début de la crise les vaillants éléments de la DGSN ont été sur le front dans la lutte contre la pandémie du coronavirus et l’atténuation de son foudroyant impact. En plus de leur mobilisation globale aux côtés des autres corps publics, les fonctionnaires de la DGSN ont pris part aux différentes opérations de don du sang que la DGSN a organisées à travers le Royaume, dans le cadre de ses efforts visant à renflouer les stocks sanguins en ces temps pandémiques incertains.

En matière de lutte contre « l’infodémie » qui a enflé parallèlement à la propagation de la pandémie, les Hommes de la DGSN ont été également de la partie, en ferraillant contre les calomnies et intox menaçant la sécurité sanitaire des citoyens, mais aussi l’ordre public tout entier. Dans ce même élan, la DGSN a lancé une plateforme électronique, accessible via le lien “Covid.dgsn.gov.ma”, conçue comme un canal de communication entre elle et les citoyens à propos des attitudes constituant une violation des dispositions de l’état d’urgence sanitaire.

Parallèlement à son rôle décisif et particulier en cette conjoncture sanitaire, la DGSN a poursuivi l’amélioration de ses mécanismes de travail et moyens d’intervention en élargissant le spectre de son action sur le terrain. De même, la mise à niveau des programmes de formation, la qualification de l’élément humain et la bonne gestion des ressources humaines n’ont pas été en reste tout comme le rôle de la police technique et scientifique et de l’expertise de la police judiciaire dans la lutte contre la criminalité au demeurant. Ces dernières années, ont également vu le renforcement de la présence féminine au sein des différentes directions et divisions de la DGSN. Cette dernière a également fait sienne la notion de police sociétale, visant à donner corps à la philosophie de proximité au service des besoins sécuritaires quotidiens des citoyens.

Dans ses projections et plan d’action, la DGSN s’apprête à réaliser un ensemble de projets structurels à court et moyen termes, qui devront optimiser la gestion de la chose sécuritaire et avoir un impact positif sur la sécurité publique.