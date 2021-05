Berrechid: Une saison agricole prometteuse

Les fortes pluies enregistrées dans la province de Berrechid entre janvier et mars derniers ont eu un impact très positif sur l’évolution de la saison agricole et sont de bon augure avec une bonne récolte en perspective.

Ces fortes précipitations ont contribué notamment à l’amélioration de l’état de la végétation et des pâturages, outre l’augmentation du niveau des eaux souterraines.

Les précipitations moyennes cumulées au 30 avril dernier ont atteint 320 mm avec une bonne répartition temporelle et spatiale contre une moyenne de 345 mm au cours des 30 dernières années, soit une légère baisse de 7 %.

Le démarrage de la campagne agricole 2020/2021 a été marqué par des conditions météorologiques défavorables avec un déficit hydrique qui a impacté les préparatifs liés aux cultures d’automne.

Toutefois, le retour de fortes pluies fin novembre a permis une accélération du semis et une hausse des ventes d’intrants agricoles (semences et engrais), ravivant l’espoir d’une bonne récolte et saison agricole qui devrait avoir un effet positif sur le stock des céréales tant au niveau de la province que de la région.

En ce qui concerne les superficies emblavées dans le cadre de l’actuelle saison agricole, le directeur provincial de l’agriculture à Berrechid, Hassan Saad Zaghloul, a fait savoir qu’elles s’élèvent à environ 144 000 ha dont 9 % sont des terres irriguées et dominées essentiellement par la culture céréalière ( 70 %), les cultures fourragères (10 %), les légumineuses (9 %), tandis que la superficie consacrée aux céréales d’automne a atteint 102500 ha dont 44 % pour le blé tendre, 26 % d’orge et 30 % de blé dur.

Dans ce contexte, le programme de renforcement des semences céréalières, en particulier le blé tendre et l’orge, a été élargi pour englober une superficie de 6 000 ha afin de répondre à la forte demande, a-t-il dit, ajoutant qu’une superficie de 14200 ha est consacrée aux cultures fourragères, 8500 ha aux légumineuses et 14600 ha aux légumes d’automne.

La production prévisionnelle au titre de la saison 2020/2021 concernant les trois céréales principales est estimée à 3,6 millions de quintaux, en hausse de 50 % par rapport à la moyenne des cinq dernières années et de 200 % comparativement à la campagne précédente.

L’actuelle saison agricole est considérée parmi les meilleures des dix dernières années en matière de rendement avec une production moyenne prévue de 35 quintaux par hectare.

Concernant le secteur de l’élevage, la situation du cheptel ovin (370.000 têtes), bovin (125.000 têtes) et caprin (4.000 têtes), a été préservée malgré deux saisons agricoles successives marquées par un déficit pluviométrique et ce, grâce au soutien dont les éleveurs ont bénéficié en matière de fourrage subventionné dans le cadre du programme de protection du cheptel.

Le cheptel se trouve en bonne santé grâce notamment au suivi et aux campagnes de sensibilisation menées par l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) et des vétérinaires et aux efforts des professionnels et des éleveurs.