Abdellatif Ouahbi à la Razon : “l’Espagne doit tirer les leçons de l’erreur et s’excuser“  

Abdellatif Ouahbi, le secrétaire général du Parti Authenticité et Modernité (PAM) a accordé une interview au journal espagnol, La Razon. On s’en doute, l’entretien tourne autour de la crise diplomatique entre le Maroc et l’Espagne et dont la cause, n’en est autre que l’accueil et le traitement hospitalier controversé du chef du polisario Brahim Ghali à Logroño, à la Rioja.

En effet, le dirigeant séparatiste, âgé de 73 ans, est arrivé en Espagne à l’aéroport de Saragosse dans des circonstances étranges. Un faux passeport et des maladies qui varient du covid-19 au cancer du côlon ou encore des blessures récentes d’un attentat à la bombe, qui l’ont conduit à être admis dans un hôpital de Logroño et ce, grâce à un coup de pouce des autorités gouvernementales espagnoles qui en connaissance de cause et de connivence avec l’Algérie, lui ont permis l’accès en Espagne. Pour le secrétaire général du PAM première force d’opposition avec le plus de sièges au Parlement (102 sur 395), cette affaire dont ni l’Espagne ni le Maroc n’avaient besoin fut tout un choc. C’est que « le Maroc et l’Espagne sont deux pays voisins qui doivent coopérer sur plusieurs questions importantes, telles que l’économie, la sécurité, les migrations, etc. ». L’avocat et SG du PAM rappelle que « l’Espagne est le premier partenaire économique du Maroc, donc le niveau de confiance doit être élevé, mais le comportement du gouvernement espagnol a choqué tout le monde ».

En ce qui concerne les enjeux nationaux et, surtout, la question de l’intégrité territoriale, Abdellatif Ouahbi, a déclaré « toutes les divisions politiques disparaissent. Il n’y a ni majorité ni opposition, donc notre parti soutient fermement l’Etat et prend sa position ». Et de poursuivre « En tant que partis politiques représentant la société marocaine, nous avons considéré dans la déclaration précitée que cette position est regrettable. L’interaction depuis l’autre rive est souhaitable, mais jusqu’à présent, il n’y a pas eu de réponse, et je dois souligner ici qu’aucune partie marocaine n’a jamais soutenu le séparatisme dans le monde, y compris le conflit entre Madrid et la Catalogne ».

Qu’en est-il des relations bilatérales entre l’Espagne et le Maroc ? sont-elles en danger ? « Le Maroc n’a jamais opté pour une escalade avec un pays voisin, au contraire, le Maroc privilégie le dialogue avec les pays voisins, pour un avenir plein de paix et de coopération entre les peuples », ajoutant, « j’espère que le gouvernement espagnol corrigera dans les plus brefs délais son erreur contre le peuple marocain et tiendra compte de l’importance stratégique des relations bilatérales entre les deux pays et renoncera à toute action qui menacerait l’intégrité territoriale du pays ».

S’agissant du cas Ghali le SG du PAM affirme : « Autoriser l’entrée d’un séparatiste, accusé d’avoir commis de graves violations des droits de l’homme est, à notre avis, injustifié et je pense qu’il est plus approprié d’accorder ces considérations humanitaires à des milliers de personnes qui vivent dans des conditions inhumaines dans les camps de Tindouf, plutôt qu’à Brahim Ghali. C’est un acte injuste, car le Maroc continue de considérer le peuple espagnol, en ami, voisin et partenaire, c’est pourquoi, à mon avis, cette attitude doit catégoriquement être rejetée. Cela nuit à la fois au bon voisinage et à l’amitié entre nos deux peuples ».

Pour Abdellatif Ouahbi, le gouvernement espagnol aurait dû au moins avoir la décence de prévenir le Maroc, sachant à quel point la figure de Brahim Ghali est controversée pour le gouvernement marocain : « Je crois que le gouvernement espagnol était conscient des conséquences de son comportement, c’est pourquoi il n’a pas informé son homologue marocain. Il savait également que les Marocains sont attachés à leur intégrité territoriale et au rejet total de toute relation avec le polisario ».

Le Parlement marocain condamne les actes du gouvernement espagnol, de la majorité poursuit-il « des parlementaires de l’opposition, considère cette action comme une violation des principes de bon voisinage, maintenant le respect du peuple espagnol est présent, et je crois que les relations entre les deux peuples ne peut pas être détruit à cause de ces actes. Le gouvernement espagnol doit tirer les leçons de cette erreur et présenter ses excuses au peuple marocain , ainsi qu’adhérer aux principes de bon voisinage et respecter l’intégrité territoriale du Maroc ».