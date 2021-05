L'Inter Milan peut dominer l'Italie et l'Europe selon Achraf Hakimi

Achraf Hakimi était l’un des grands protagonistes du Scudetto. L’international marocain nourrit encore de grandes ambitions avec son club, l’Inter Milan, dont il a fait part lors d’une interview.

L’ailier marocain, arrivé du Real Madrid l’été dernier (après son expérience de prêt au Borussia Dortmund), a contribué à la course des Nerazzurri en Serie A avec 7 buts et 9 passes décisives en 35 matchs.

En raison de ses caractéristiques, il s’est avéré être un joueur fondamental dans le 3-5-2 d’Antonio Conte, l’entraîneur qui l’a convaincu de déménager en Italie:

« J’ai signé pour l’Inter en raison de l’ambition, du projet et des paroles de Contelors de notre premier appel téléphonique – ses mots à SportWeek – il m’a demandé ce que je voulais dans mon avenir, puis il m’a expliqué comment nous jouerions et quel serait mon rôle et pourquoi ce serait décisif dans son idée du football agressif. Il m’a fait sentir important, puis il m’a dit que nous gagnerions », a déclaré Hakimi au magazine La Gazzetta dello Sport Sportweek.

Le jeune talent de 22 ans a également parlé de sa relation avec Antonio Conte et explique que le technicien l’a beaucoup épaulé depuis son arrivée.

« Nous avons beaucoup parlé et au final je peux dire que j’ai fait le bon choix. Il fait tout sortir des joueurs, il m’a beaucoup aidé et m’a appris à penser non seulement à l’attaque mais aussi à la défense, alors j’ai appris quelque chose que je ne savais pas tellement. Il veut que nous assimilions toujours ce qu’il dit, il aime travailler sur les détails« , explique-t-il, avant d’ajouter :

« Nous n’avons donc pas de surprises, car nous avons essayé toutes les situations qui nous arrivent à l’entraînement. En un an, je me suis beaucoup amélioré et je me sens plus mature. Je suis ravi d’être ici, ma famille va bien à Milan aussi. Je ne sais pas ce qui va se passer dans le futur, mais j’espère continuer à jouer et à gagner encore longtemps ».