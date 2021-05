Algérie/Hirak: Vendredi noir, les journalistes de médias étrangers arrêtés pendant les manifestations

Le régime algérien a de nouveau corsé sa répression contre les manifestants du Hirak vendredi. Cette semaine, les journalistes des médias étrangers ont commencé à être également pris pour cible et le bilan des arrestations recensées atteint un niveau jamais vu.

Le bafouement des droits de l’Homme en Algérie depuis les manifestations du Hirak ayant débuté en 2019 continue de faire la Une des médias et inquiète les Nations Unies et l’Union européenne. Le régime algérien qui a accentué la violence et la répression contre les manifestants ces dernières semaines, a également donné son feu vert aux forces de l’ordre pour procéder à encore plus d’arrestations de militants.

أطلق الهاشتاڨ يدور، يجب أن يلحق الترند اليوم ان شاء الله #الحرية_للجزائر_المحتلة pic.twitter.com/2UZwqWyaq5 — HirakIsBack (@hirak_is) May 14, 2021

Mais face aux avertissements des organes de l’ONU et la multiplication des appels à l’arrêt des violences contre les manifestants, les activistes, les journalistes, les universitaires, les partis politiques et les simples citoyens, le régime algérien a choisi de faire la sourde oreille, en continuant sa « feuille de route » visant à mater la contestation notamment en coupant internet. La semaine dernière, la nouvelle ruse du pouvoir a été d’interdire toute manifestation n’ayant pas reçu d’autorisation par les autorités au préalable.

Alors que jusqu’ici la répression et l’intimidation des journalistes ne touchait que ceux qui exerçaient pour les médias algériens, à l’exception de Khaled Drareni, correspondant de TV5 Monde, ce vendredi, les forces de police algériennes ont pris pour cible des journalistes des agences de presse AFP et Reuters.

Le journaliste de l’AFP, Ryad Kramdi, a été interpellé par la police au niveau de Bab El Oued dans la capitale, Alger, haut lieu de la contestation. Le caméraman de l’agence de presse Reuters a également été arrêté, en compagnie de plusieurs photographes et de journalistes algériens.

Le photographe de l'@afpfr, Ryad Krambi, vient d'être relâché.

Il a été interpelé et empêché de faire son travail cet après-midi à #Alger lors de la marche de ce vendredi. #hirak #Algerie — Meriem Naït Lounis (@meriem_nait_) May 14, 2021

Le journaliste Khaled Drareni, devenu visage de la contestation et de la liberté de la presse dans son pays après avoir été emprisonné pendant 8 mois, seulement pour avoir fait son travail, a de nouveau été interpellé, comme la semaine dernière.

Plus de 820 personnes (dont 300 à #Alger) ont été arrêtées aujourd'hui (source : Zaki Hannache)

Une journée noire pour le #Hirak …#Liberté #الحرية_لمعتقلي_الرأي #حرية_التعبير_حق — Inal Ahmed Boukhalfa 🍀 بوخالفة أحمد إينال (@Inal_Boukhalfa) May 14, 2021

Au total, selon les premiers chiffres annoncés par le journaliste El Kadi Ihsane de Maghreb Emergent, ce sont 16 journalistes qui ont été interpellés ce vendredi et plus de 820 arrestations confirmées, soit le bilan le plus important depuis le début de la contestation algérienne.

Annonce (à confirmer) du décès d une personne âgée a Bab El Oued suite passage à tabac. 820 interpellations confirmées pour ce jour d Aïd. Liste incomplète.16 journalistes. Une dizaine de personnalités politiques. Le pays ingouvernable. #Algerie pic.twitter.com/6nEozwWS3L — El kadi Ihsane (@ElkadiIhsane) May 14, 2021

Le Comité national de libération des détenus (CNLD) qui milite pour la libération des détenus d’opinion en Algérie, a annoncé l’économiste Smail Lalmas, connu pour ses positions pro-Hirak, et Mohcine Belabbas, le président du Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD), qui fait l’objet d’un acharnement du pouvoir depuis plusieurs mois, ont également été arrêté lors des manifestations du jour de l’Aid Al Fitr.