Covid-19: L'OMS présage le pire, appelle à offrir les doses des enfants au Covax

La deuxième année covid-19, 2021, serait «beaucoup plus mortelle» que 2020, a alerté l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), dont le patron, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a lancé un appel aux pays qui s’apprêtent à vacciner enfants et adolescents, à faire don de ces doses au système d’aide Covax.

En cette mi-2021, plusieurs pays entrevoient en effet la lueur d’une vie plus normale alors que d’autres, comme l’Inde ou encore le Népal, sont encore aux prises avec une flambée de contaminations, qui a depuis longtemps mis à terre leurs systèmes de santé et menace sérieusement leurs populations.

A ce jour, la pandémie a fait au moins 3,3 millions de morts dans le monde et l’apparition de variants ainsi que la progression inégale des campagnes de vaccination, ne font qu’augmenter les inquiétudes.

Pour Tedros Adhanom Ghebreyesus, au train où vont les choses, la deuxième année de la pandémie sera «beaucoup plus mortelle que la première», et ce en dépit du déploiement de la vaccination de par le monde.

Renoncer à vacciner les enfants

Le patron de l’OMS, qui dénonce depuis plusieurs mois le « nationalisme vaccinal à l’heure où la pénurie de doses disponibles prive de nombreux pays de pouvoir protéger y compris les personnes les plus vulnérables et les personnels soignants », a appelé les pays à renoncer à vacciner les enfants et les adolescents et faire don des doses ainsi libérées au système Covax pour les redistribuer aux pays défavorisés.

Tout en affirmant comprendre les motivations de ces Etats, il a alerté sur la déséquilibre flagrant en termes de distribution et de déploiement de la vaccination.

« Je comprends pourquoi certains pays veulent vacciner leurs enfants et adolescents, mais pour le moment, je les exhorte à reconsidérer cette décision et à faire plutôt don de vaccins à Covax », a-t-il dit, mettant en garde qu' »à l’heure actuelle, seulement 0,3% de l’approvisionnement en vaccins est destiné aux pays à faible revenu ».

Et de faire savoir que l’OMS a de nouveau convoqué des chercheurs et des scientifiques du monde entier « pour mettre à jour la feuille de route pour la recherche et l’innovation afin de faire le bilan de ce que nous avons appris et d’identifier les lacunes les plus urgentes dans les connaissances ».

A noter qu’après que l’Inde, premier producteur de vaccins au monde et pays où l’essentiel des doses pour Covax sont fabriquées, et devant l’explosion dévastatrice de cas et l’apparition d’un variant local très virulent, a été contrainte de stopper toute exportation pour faire face à la demande nationale, privant ainsi le système Covax d’une importante proportion de vaccins qu’il pensait pouvoir distribuer au 2eme trimestre de cette année.

L’OMS s’est alors tournée vers d’autres pays pour les inviter à faire don des doses dont ils disposaient. La France a ainsi permis de distribuer 500.000 doses de vaccin AstraZeneca par le bais de Covax, tout comme la Suède ou encore la Suisse, qui pourrait bientôt autoriser le don d’un million de doses de ce vaccin.

Pour rappel, depuis son apparition en Chine en décembre 2019, le coronavirus ne cesse de semer la mort. Le pays le plus endeuillé demeure les États-Unis avec plus de 584.000 décès, bien devant le Brésil (plus de 430.000), l’Inde avec plus de 258;000 cas de décès, le Mexique (219.590) et le Royaume-Uni (127.640).