FAO : Les prix des produits alimentaires montent en flèche

L’Indice FAO des prix des produits alimentaires à l’international du mois d’avril a dévoilé des hausses au niveau principalement du sucre, des huiles végétales, de la viande rouge, du maïs et des laitages.

Un récent rapport de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) vient de lever le voile sur des augmentations assez conséquentes dans les prix internationaux des produits alimentaires au cours du mois d’avril 20214.

Ainsi, ces prix ont poursuivi leur progression, enregistrant en avril une 11e hausse mensuelle consécutive, soit un accroissement de 1,7% depuis mars et 30,8% de plus que son niveau atteint lors du même mois de l’année dernière.

Selon l’agence onusienne, même s’il est arrivé à son pic depuis 2014, il a, cependant, réussi à reculer en valeur nominale de 12% par rapport à son plus haut score historique enregistré en février 2011. Aussi, à en croire les données de la FAO, c’est le sucre qui a enregistré la plus forte hausse au cours de cette période et que son indice s’est accru de 3,9% au cours du mois dernier et progresse de 60% par rapport à avril 2020.

En ce qui concernent les huiles végétales, leur indice a également grimpé de 1,8% courant le mois d’avril dernier, note le rapport qui précise, à ce titre, que les valeurs des huiles de soja et de colza ont poursuivi leur tendance haussière tandis que les prix de l’huile de tournesol se sont modérément repliés.

L’Indice FAO des prix de la viande a, quant à lui, connu une augmentation de 1,7% par rapport à sa valeur de mars, enregistrant ainsi son septième mois consécutif de hausse et un niveau supérieur de 5,1% à celui du même mois de 2020, fait-on savoir de même source, révélant par ailleurs, une stabilité au niveau des prix de la viande de volaille, en raison de l’équilibre des marchés mondiaux dans leur ensemble.

Les prix des céréales n’ont pas été épargnés non plus, d’après la FAO, qui signale que son indice s’établit maintenant à 26% de plus que son niveau d’avril 2020. Tout en précisant que les prix du maïs ont connu une progression de 5,7% pour atteindre un niveau supérieur de 66,7% à leurs valeurs enregistrées il y a un an », l’agence onusienne met en exergue que les cours internationaux du blé sont restés stables dans l’ensemble, sauf pour ceux du riz, de l’orge et du sorgo qui ont régressé.

De même, le rapport fait état de l’Indice FAO des prix des produits laitiers qui s’est vu progresser de 1,2% par rapport à mars dernier, ce qui signifie qu’il s’agit du onzième mois consécutif de hausse, soit une croissance de 24,1% par rapport à son niveau enregistré il y a un an.