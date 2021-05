Coronavirus/Maroc: Casablanca affiche son plus bas niveau d'infection

Le Maroc a enregistré 35 nouveaux cas porteurs du coronavirus ces dernières 24 heures, portant le total des cas recensés au niveau national depuis le début de l’épidémie à 514 705.

Actuellement, le total des cas actifs passe à 3 009, parmi eux, 207 cas sont dans un état grave. En termes d’incidence nationale, le taux passe à 1415 cas par 100.000 habitants.

Sur les dernières 24h, l’incidence atteint les 0,1 cas par 100 000 habitants et le nombre de personnes totalement vaccinées (ayant reçu la première et seconde dose) a atteint les 4 450 986 tandis que les personnes ayant reçu la première dose du vaccin est estimé à 6 040 109 selon le ministère de la Santé.

Quant à la répartition géographique des nouveaux cas recensés au Maroc ces dernières 24 heures, c’est la région de Casablanca-Settat qui arrive en tête avec 23 cas dont 20 sont localisés à Casablanca, 2 à El Jadida et 1 à Benslimane.

La région de Rabat-Salé-Kénitra est la deuxième région la plus touchée, et cumule 4 cas dont 2 à Skhirat-Témara et le même bilan et enregistré à Rabat.

De son côté, la région de Marrakech-Safi cumule le même bilan, soit 4 nouvelles infections réparties comme suit: 2 cas à Safi, 1 à Chichaoua et 1 à Kelaa des Sraghna.

Dernières régions à avoir enregistré des infections, la région de Souss- Massa avec 2 nouveaux cas porteurs du virus, les deux identifiés à Inzegan-Ait Melloul.

Par ailleurs, un cas a été recensé à Tétouan dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima. Bilan identique pour la région de l’Oriental, à Oujda Angad.

Les chiffres de ces deux derniers jours de l’Aid Al Fitr ne correspondent pas à la réalité de la situation sanitaire au Maroc. Ces bilans interviennent dans un contexte de jours fériés suivis d’un weekend.