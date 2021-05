Un individu interpellé à Agadir pour publication de contenu violent

Un individu présentant des symptômes d’une maladie psychiatrique, a été interpellé, mercredi soir, par les éléments du service préfectoral de la police judiciaire d’Agadir et ce pour son implication dans la publication d’un contenu violent via les systèmes informatiques, menaçant de commettre des actes criminels.

Les éléments de la sûreté nationale avaient entamé des enquêtes et investigations techniques suite à un tweet comportant un contenu violent et une menace à l’encontre de la cheffe d’une mission diplomatique accréditée au Maroc, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Et de préciser que les enquêtes ont permis d’identifier le suspect (32 ans) et de l’interpeller à Tikiouine, aux environs de la ville d’Agadir et ce, en coordination avec la Brigade centrale chargée des crimes liés aux nouvelles technologies.

L’enquête menée sous la supervision du parquet compétent a révélé que le mis en cause montre des symptômes d’une maladie psychiatrique. Il a été soumis à une expertise médicale qui a prouvé qu’il souffre de troubles psychiatriques, ce qui a imposé son placement dans un hôpital psychiatrique pour recevoir les soins nécessaires.