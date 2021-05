IMA : Lancement de l’exposition « Divas, d’Oum Kalthoum à Dalida »

L’exposition « Divas, d’Oum Kalthoum à Dalida » ouvre ses portes au public dès le mercredi 19 mai prochain ! L’annonce a été faite par l’Institut du Monde Arabe (IMA) Dans un communiqué parvenu à Hespress Fr.

Cet événement revient sur le parcours de quatre femmes extraordinaires à savoir Oum Kalthoum, Warda, Fairouz et Asmahan, dont le talent et l’aura ont bouleversé l’industrie culturelle et transcendé les frontières, au-delà de leurs pays d’origine et du monde arabe soulève l’Institut.

Musique, cinéma, danse, … Le renouveau culturel de la région sera porté par des femmes aussi fortes qu’inspirantes que le public aura l’occasion de découvrir dans cette exposition, précise la même source, et dont l’héritage se verra par la suite réapproprié par des artistes contemporains (Shirin Neshat, Nabil Boutros, Youssef Nabil, Lamia Ziadé, etc.).

Un voyage en quatre actes

Sur une superficie de 1 000 mètres carrés, l’exposition se déploie en quatre grands moments. Le visiteur rencontrera successivement les femmes pionnières et avant-gardistes féministes dans Le Caire cosmopolite des années 1920,; les divas aux voix d’or que furent Oum Kalthoum, Warda, Fayrouz et Asmahan durant la période 1940-1970 ; les productions cinématographiques de « Nilwood » et le succès des comédies musicales

égyptiennes qui consacrent les divas actrices telles que Laila Mourad, Samia Gamal, Sabah, Tahiyya Carioca, Hind Rostom ou Dalida, écrivent Hanna Boghanim et Elodie Bouffard du Commissariat de l’exposition.

La dernière partie de l’exposition met en valeur les regards d’artistes d’aujourd’hui sur ces divas, dont l’héritage est une profonde source d’inspiration pour toute une nouvelle génération. La photographe et vidéaste libanaise Randa Mirza associée au musicien et compositeur hip hop Waël Kodeih, les plasticiens et plasticiennes Lamia Ziadé, Shirin Neshat – qui a offert une image de son film Looking for Oulm Khaltoum

(2017) pour l’affiche de l’exposition – Youssef Nabil, le photographe Nabil Boutros… Création musicale holographique, installation vidéo, films, photomontages : autant d’œuvres fortes nées de ce patrimoine musical et iconographique unique réapproprié, est-il encore souligné.

Autour de l’exposition, enfin, une riche programmation culturelle fera la part belle aux femmes en interrogeant leur place au sein des sociétés arabes actuelles au travers de concerts, de conférences, de projections de films et d’événements exceptionnels.