Mali: Le gouvernement de transition démissionne moins d'un an avant les élections

Le Mali se dirige vers une nouvelle forme de gouvernement après la démission de l’exécutif sous la pression de la rue et des leaders religieux, à l’origine du putsch contre l’ancien président Ibrahim Boubacar Keïta. Mais le temps presse pour organiser la transition avant les nouvelles élections.

Alors que le gouvernement de transition a pris les commandes du pays depuis un an déjà, il peine à montrer les effets d’un réel changement, au moment où le Mali est toujours en proie aux violences des djihadistes.

Vendredi, le Premier ministre malien Moctar Ouane, un diplomate de carrière, qui a été nommé à ce poste en septembre, un mois après le putsch des militaires, a annoncé la démission de son gouvernement et aussitôt sa reconduction pour former un nouveau cabinet de « large ouverture ».

Sur Twitter la présidence malienne a annoncé cette nouvelle en indiquant que Moctar Ouane, a présenté la démission de son gouvernement au président de transition, Bah Ndaw, un militaire à la retraite, et qu’il avait été aussitôt reconduit à son poste.

Le choix de Moctar Ouane s’est imposé aux militaire face aux sanctions de la CEDEAO qui avait sanctionné le pays deux jours après le putsch et avait conditionné leur levée par la nomination d’un civil à la tête de l’exécutif.

Ce nouvel exécutif sera chargé de mener à bien le projet de transition politique avant les nouvelles échéances électorales attendues pour le 27 février prochain avec un premier tour d’élections présidentielle et parlementaires, suivis d’un référendum constitutionnel le 31 octobre.

Moctar Ouane est attendu pour proposer une nouvelle équipe gouvernementale pour faire face aux critiques de la rue et éviter un nouveau soulèvement populaire à l’origine de la chute de Ibrahim Boubacar Keïta le 18 août 2020.

Les militaires qui ont orchestré le putsch contre l’ancien président se sont engagés à organiser la transition du pays en 18 mois avant de le rendre à des civils démocratiquement élus.

Mais leur promesse semble difficile à tenir au vu de la situation chaotique dans le pays qui subit de plein fouet la crise économique et la menace extrémiste des groupes armés. Si le mouvement à l’origine du putsch contre M. Keita, soutenu par les influents chefs religieux, a réclamé la dissolution du gouvernement et le Premier ministre s’y est plié, le nouvel exécutif devra faire face à d’importants défis en moins d’un an.