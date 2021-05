Dakhla: Les 2è Weekends de prospection pour booster la dynamique de développement de la région

En vue de booster la dynamique de développement de la région de Dakhla-Oued Eddahab, l’association « Nord Sud Action » organise du 28 au 30 mai à Dakhla, la deuxième rencontre des Weekends de prospection des opportunités d’investissement, qui réunira plusieurs investisseurs et auto-entrepreneurs marocains et étrangers.

Tenue sous l’égide du Conseil régional de Dakhla-Oued Eddahab, en partenariat avec le Centre régional d’investissement (CRI) et l’appui de l’agence du Sud, cette rencontre ambitionne de contribuer aux efforts visant à faire de Dakhla un hub économique régional et un trait d’union entre le Maroc et sa profondeur africaine.

La région de Dakhla-Oued Eddahab, de par les multiples opportunités d’investissement qu’elle présente et les infrastructures modernes dont elle dispose, constitue une plateforme idoine pour les entreprises souhaitant se développer et conquérir de nouveaux marchés, soulignent les organisateurs.

Et d’ajouter que l’événement ciblera les investisseurs, porteurs de projets et auto-entrepreneurs, ainsi que les très petites entreprises (TPE) et petites et moyennes entreprises (PME) qui veulent élargir et fructifier leur business dans des secteurs variés, tels que le tourisme, les nouvelles technologies de l’information et de la communication, les énergies renouvelables, les services et commerces de proximité, l’industrie et l’agriculture, ainsi que la pêche et l’aquaculture.

Pour rappel, la première édition des Weekends de prospection des opportunités d’investissement, avait été marquée par la participation d’une trentaine d’investisseurs potentiels qui ont prospect, trois jours durant, les opportunités d’investissement et d’affaires offerts par la région.