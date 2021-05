Situation à Gaza : Report sine die d'un webinaire CGEM-IEBO

La situation en Palestine se complique de jour en jour. Les Palestiniens font face à une attaque féroce de la part de l’occupant israélien depuis quelques jours déjà, alors que le monde musulman fête l’Aid Al Fitr. Une situation critique qui a fait réagir le monde entier, surtout sur les réseaux sociaux où le Hashtag « Save Sheikh Jarrah Neighborhood » (Sauver le quartier Sheikh Jarrah) est à la tête de la tendance.

Au Maroc, une dénonciation à grande échelle a également été observée. Une grande marche pour soutenir les frères Palestiniens a ainsi été organisée à Casablanca. La diplomatie marocaine a également réagi à la situation, rappelant que le Maroc place la question palestinienne et la ville sainte d’Al-Qods au premier plan de ses préoccupations.

Le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a d’ailleurs rappelé cela lors de la réunion d’urgence tenue mardi 11 mai par les ministres arabes des affaires étrangères réaffirmant la position ferme et claire du Maroc, sous le leadership du Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, quant au soutien et la défense de la cause palestinienne, et son adhésion à un règlement pacifique conformément à la solution à deux États convenue au niveau international avec les frontières de 1967 et Al-Qods-Est comme capitale de l’Etat palestinien.

Ce vendredi 14 mai, la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) a annoncé dans un tweet, le report d’un webinaire de son conseil d’affaires Maroc-Israël, intitulé « Les opportunités commerciales et d’investissement en Israël », sans expliquer les raisons ou annoncer une nouvelle date pour cette rencontre en visioconférence.

Cela dit, ce report intervient justement après que le Maroc ait pris part, mardi, à la réunion urgente du conseil exécutif de la Ligue arabe consacrée à l’examen de la situation à Al Qods ou le chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita a exprimé la position claire du Royaume.

Il convient de rappeler aussi qu’en mars dernier et dans le cadre d’un partenariat stratégique scellé, la CGEM et le Israeli Employers and Business Organizations (IEBO) ont mis en place un Conseil d’affaires bilatéral dont la mission est de promouvoir la coopération entre les deux secteurs privés, notamment à travers l’échange de missions commerciales, l’organisation d’événements B2B et l’implantation d’entreprises marocaines en Israël et d’entreprises israéliennes au Maroc. Ce conseil est présidé par Steve O’Hana pour la partie marocaine.

Tout laisse donc à croire qu’il y a un lien entre l’annulation du webinaire et la réaction officielle du Maroc aux derniers évènements qui secouent la Palestine.